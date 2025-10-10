Las fuertes lluvias que se registraron en la mañana de este viernes provocaron algunas emergencias por desbordamientos de arroyos en el sur de la ciudad.

En el sector de Las Palmas, un mototaxista perdió el control de su vehículo al encontrarse con un arroyo de la zona.

Según se puede visualizar en el vídeo que circula por redes sociales, la comunidad logró ayudar al sujeto y rescatar su moto.

Además, en el barrio Los Olivos la comunidad contó que hubo inundaciones en sus casas por el desbordamiento del arroyo Orinoco.

En Las Nieves se presentan también inundaciones, acompañadas por el represamiento de basuras en las calles.

De igual manera, en el municipio de Soledad, los habitantes del barrio Villa Sol denunciaron que el agua inundó sus casas, como ya viene pasando en reiteradas ocasiones.

Es de anotar que desde el Distrito de Barranquilla se habilitó la línea 195 o al (605) 401 0205 para reportar cualquier emergencia por lluvias