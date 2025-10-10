La Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior envió un agradecimiento y reconocimiento a la Alcaldía de Malambo por su liderazgo, articulación, y compromiso con el fortalecimiento de la libertad religiosa y de cultos en su territorio.

La distinción, emitida por el Director Técnico de la Dirección de Asuntos Religiosos, Richard Gamboa, fue dirigido a la alcaldesa Yenis Orozco; al secretario de Gobierno, Augusto Rivero y al enlace municipal de Asuntos Religiosos, el Pastor Fidel Paredes.

“El informe de gestión remitido evidencia una labor comprometida y estructurada que consolida a Malambo como un referente departamental en la promoción del diálogo interreligioso y la inclusión social del sector de fe”, señaló el documento.

El Ministerio del Interior también recalcó el trabajo de la Administración en la implementación de políticas y estrategias orientadas a garantizar el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos, conforme al artículo 19 de la Constitución Política y a la Ley Estatutaria 133 de 1994.

Entre los logros más relevantes, el Gobierno nacional destacó la consolidación de la Mesa Municipal del Sector Religioso; la difusión de la normatividad interreligiosa en instituciones educativas; y la articulación con la Mesa de Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar (MIAFF).

Además, de la organización de comités de eventos religiosos que aseguran la inclusión, la participación equitativa, y la sana convivencia en celebraciones importantes como la Semana Mayor; y el acompañamiento permanente del gobierno municipal a las congregaciones locales.

Finalmente, en la misiva, el Ministerio de Interior se mostró confiado en que este esfuerzo continúe inspirando a otros municipios del país a avanzar en la consolidación de territorios más inclusivos, respetuosos, y cohesionados desde la diversidad de fe y espiritualidad.