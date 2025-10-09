La mañana de este jueves se llevó a cabo el proceso de socialización de la obra de mejoramiento en pavimento rígido de la Avenida Circunvalar, en el sector entre el Centro Comercial Metropolitano hasta la rotonda de la urbanización El Parque, obras que han sido contratadas por la Alcaldía de Soledad.

El valor de la obra ascenderá a los $77.531 millones de pesos en un plazo de ejecución de 18 meses, a cargo del contratista Concesionario Vías del Atlántico con la interventoría de Edurbe SA.

El secretario de Obras Públicas de Soledad, José Galindo, detalló que el inicio de las mismas se dará en aproximadamente mes y medio, tras la firma del acta de inicio de obras y el paso de un primer mes de estudios y diseños.

“Pensaría que hacía principios, o por tarde, mediados de noviembre, así va ser. Pero la idea es que lo que estamos planteando es una intervención que nos permita a nosotros, esa parte que es la más afectada en un período corto de tiempo, que sean los primeros beneficiarios, que comiencen a percibir los beneficios de manera anticipada”, apuntó .

El inicio de las obras intervendrá un sector del carril Sur, habilitando para el paso vehicular a través de un contraflujo el otro costado de la vía.

Se sumarán cuatro fuentes de trabajo y a medida que se vayan finalizando los sectores, estos serán habilitados para el uso de la comunidad.

La próxima semana quedará firmado el acta de inicio de obras y se adelantarán las diferentes visitas a la comunidad.