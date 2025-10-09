En aras de mejorar la calidad de vida de los habitantes y optimizar su movilidad, la Alcaldía de Barranquilla adelantando trabajos de pavimentación en 2 kilómetros de vía del barrio Las Malvinas.
El alcalde Alejandro Char aseguró que el sector quedará “100% pavimentado”, lo que espera beneficiar a 20.000 personas. Actualmente, las obras ya iniciaron en la carrera 7, entre calles 98D y 93, arrancando con 400 metros lineales.
“Las Malvinas quedará 100% pavimentado y a otro nivel. Cumplimos una cita importantísima con nuestra gente: iniciamos las obras de pavimentación en la carrera 7, entre calles 98D y 93. Serán 400 metros lineales de vía con reconstrucción de andenes, que beneficiarán a cerca de 20 mil personas del sector”, informó el alcalde a través de su cuenta de X.
Asimismo, notificó que, en total, serán 14 tramos viales, cerca de 2 kilómetros, los que completarán la pavimentación total en Las Malvinas, con una inversión de cerca de 7.000 millones de pesos, que mejorará la movilidad y facilitará el desplazamiento de las comunidades al salir de sus viviendas.
“En total, serán 14 tramos, casi 2 kilómetros los que pavimentaremos con una inversión cercana a los $7 mil millones de los impuestos de los barranquilleros para mejorar la movilidad, permitir la entrada del transporte público, facilitar el paso de ambulancias y conectar el día a día de nuestra gente”, agregó.