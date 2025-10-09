En aras de mejorar la calidad de vida de los habitantes y optimizar su movilidad, la Alcaldía de Barranquilla adelantando trabajos de pavimentación en 2 kilómetros de vía del barrio Las Malvinas.

El alcalde Alejandro Char aseguró que el sector quedará “100% pavimentado”, lo que espera beneficiar a 20.000 personas. Actualmente, las obras ya iniciaron en la carrera 7, entre calles 98D y 93, arrancando con 400 metros lineales.

“Las Malvinas quedará 100% pavimentado y a otro nivel. Cumplimos una cita importantísima con nuestra gente: iniciamos las obras de pavimentación en la carrera 7, entre calles 98D y 93. Serán 400 metros lineales de vía con reconstrucción de andenes, que beneficiarán a cerca de 20 mil personas del sector”, informó el alcalde a través de su cuenta de X.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla El alcalde Alejandro Char realizó un recorrido por el barrio.

Asimismo, notificó que, en total, serán 14 tramos viales, cerca de 2 kilómetros, los que completarán la pavimentación total en Las Malvinas, con una inversión de cerca de 7.000 millones de pesos, que mejorará la movilidad y facilitará el desplazamiento de las comunidades al salir de sus viviendas.

“En total, serán 14 tramos, casi 2 kilómetros los que pavimentaremos con una inversión cercana a los $7 mil millones de los impuestos de los barranquilleros para mejorar la movilidad, permitir la entrada del transporte público, facilitar el paso de ambulancias y conectar el día a día de nuestra gente”, agregó.