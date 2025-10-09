En el marco del programa ‘Mi Título’, una apuesta de la Alcaldía de Barranquilla que busca garantizar la seguridad jurídica de las familias y fortalecer el tejido social, el alcalde Alejandro Char entregó a 800 familias de la ciudad títulos de propiedad de sus viviendas durante un evento en el Colegio Don Bosco.

Le puede interesar: Karen Schutt dice que no habrá racionamiento de energía en el Caribe; Andeg dice que la situación del gas es “muy apretada”

Los beneficiarios de esta entrega pertenecen a distintos sectores de la ciudad, entre ellos: Cordialidad, San Nicolás, Alfonso López, Kennedy, La Gloria, La Sierrita, Los Olivos Etapa I, San Isidro, Villa Blanca, Pumarejo, Bellarena, Buena Esperanza, Veinte de Julio, Villa Valeria, La Manga, San Roque, Santa María, Alboraya, Villa Flor, La Chinita, Universal, Ciudad Modesto, San Luis, Las Américas, Rebolo, Villa San Pedro II, Siete de Abril, Las Flores, La Paz, El Bosque, El Santuario, El Romance, Carrizal, José Antonio Galán, La Luz, Santo Domingo de Guzmán y Las Malvinas, así como al corregimiento La Playa, incluyendo el sector Maratea, y Juan Mina.

“Hoy, 800 familias barranquilleras cumplieron el sueño de tener su título de propiedad de vivienda. Con la Entregatón de títulos de vivienda estamos haciendo realidad el anhelo de cientos de barranquilleros. Por años esperaron este momento, y hoy reciben su propiedad: un logro que nos llena de alegría, porque representa seguridad jurídica, estabilidad y futuro para nuestra gente”, informó el máximo mandatario a través de su cuenta de X.

Durante el evento, el mandatario se refirió a la meta proyectada durante este gobierno.

“Pienso entregar, por lo menos, 20 mil títulos de vivienda en lo que queda de mi gobierno. Con estos 800 de hoy, estamos completando 2.800. Este año debemos llegar a 5.000 y el próximo año pegarle a los 10.000 para terminar el último año con 20 mil propietarios nuevos en Barranquilla”, señaló.

Voces de los beneficiarios

Para Wilson Torreana, quien reside en Las Malvinas, este programa significa tranquilidad para las familias.

“Cuando nosotros llegamos al barrio, estaba en un estado muy deplorable. Eso era un barrial berraco y gracias a todas las gestiones del alcalde tenemos pavimentación, tenemos parques, tenemos puestos de salud, y sobre todo que vamos a tener la titulación de nuestros predios, que anteriormente estábamos preocupados porque no sabíamos si eso era de nosotros o no. Entonces, gracias a todas las gestiones de nuestro alcalde vamos a tener en nuestras manos la titulación que nos acredita como dueños de esos predios”, expresó.

Además: Pavimentación de la Circunvalar en tramo de Soledad iniciaría a mediados de noviembre

La Administración distrital también destacó el papel fundamental de los líderes comunitarios, las organizaciones de Acción Comunal y las Juntas Administradoras Locales, quienes acompañaron de cerca todo el proceso de identificación de las familias beneficiarias.

Finalmente, la jornada culminó con un momento en el que los primeros beneficiarios subieron al escenario a recibir sus títulos de manos del alcalde. Posteriormente, se informó que el resto de los documentos serían entregados de manera organizada en las mesas dispuestas en el colegio.