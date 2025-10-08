Durante su cuarta jornada de rendición de cuentas a nivel sectorial, la Alcaldía de Barranquilla, en cabeza de Alejandro Char, resaltó los avances en el Plan de Desarrollo Distrital a corte de la vigencia 2024, en los ejes de responsabilidad y eficiencia de la participación ciudadana, gestión pública y otras áreas.

En ese sentido, el mandatario local sostuvo que “el Distrito tiene como objetivo fortalecer su relación con la ciudadanía. Por este motivo, se busca asegurar que la gestión pública se realice de manera transparente, ética y participativa, centrada en el bienestar de la comunidad. Para lograrlo, se fortalecen las capacidades institucionales, se optimizan los procesos administrativos y la prestación de servicios público”.

Seguidamente, la administración distrital apuntó que se facilita la interacción con los ciudadanos a través de canales eficientes de atención y promueve activamente la participación ciudadana en la toma de decisiones, asegurando que las políticas reflejen las necesidades y aspiraciones de la comunidad.

Por otro lado, La Gerencia de las TIC dio a conocer algunos de sus logros en la capacitación, innovación y modernización tecnológica a través de programas de capacitación en Tecnologías de la Información a través de los Centros de Aprendizaje en Tecnologías e Innovación (CATIN).

En detalle, la dependencia informó que hubo 12.169 asistencias en cursos, más de 51.000 accesos a servicios, y un impacto directo en la comunidad mediante las rutas Niños TIC y TIC Sin Límites que beneficiaron a más de 5.500 personas.

Además, sostuvo que “se fortaleció la infraestructura tecnológica de la entidad con una inversión superior a $11.000 millones, alcanzando un índice del 88 % en capacidad de prestación de servicios TI”.

Agregó también que “hubo un avance en la modernización de los sistemas de información distritales con una inversión de $2.095 millones, lo que permitió la automatización de trámites, además de la actualización del portal web bajo los lineamientos de GOV.CO”.

Gestión general

En el marco de un gobierno eficiente y responsable, la Secretaría General presentó sus principales logros, partiendo de sus funciones de coordinar, administrar y ejecutar las acciones correspondientes con el fin de adquirir los bienes, obras y servicios que se requieran para el cumplimiento de los objetivos plasmados dentro del Plan de Desarrollo.

El informe destacó la gestión de más de 6.900 contratos de la Administración central, que representan la base que permite que los proyectos que lidera el alcalde Alejandro Char salgan adelante.

De igual manera, hizo mención a la pluralidad de los procesos de contratación que desde esta dependencia se lideran, destacando que durante el periodo del 2024 el Distrito de Barranquilla alcanzó un promedio de 7,1 participantes por proceso, lo que equivale a 1.006 participantes en 141 procesos de contratación, demostrando la transparencia de la gestión y el interés del mercado en participar activamente en las iniciativas de la Administración.

La secretaría también mostró a los barranquilleros los resultados obtenidos en la relación con el ciudadano, destacando la apertura de nuevos servicios en las sedes de atención del Distrito. Uno de estos servicios a destacar es la descentralización de Sisbén, permitiendo que las personas puedan gestionar sus trámites relacionados con el Sisbén en las alcaldías locales Metropolitana y Suroccidente.

Con respecto a esto, se indicó que “no solo se fortaleció los servicios en sedes, también se actualizó el menú de servicios de la Línea 195, que es la línea única de atención la Alcaldía de Barranquilla, para gestionar trámites, servicios y, desde el 2024, la atención a urgencias que se presenten en la ciudad. Enfocados en siempre atender y resolver las necesidades de los ciudadanos, esta Administración se ha caracterizado por garantizar en un 99 % las respuestas a las PQRSD, demostrando nuestro compromiso hacia el progreso de Barranquill”.

Otras actividades como los diplomados en Historia de Barranquilla para adultos y niños, la participación en las ferias Vamos pa’l Barrio, el fortalecimiento de los canales de atención para la comunidad sorda, las adecuaciones de las sedes, las capacitaciones de los funcionarios, la contratación del Distrito de Barranquilla se seguirán manteniendo y potenciando para seguir impactando de la mejor manera a los barranquilleros.

Bienestar social

La Secretaría de Gestión Humana presentó su rendición de cuentas 2024, destacando los resultados sobresalientes en formación y bienestar de los servidores distritales.

De esta manera, el Plan de Capacitación alcanzó un 100% de cumplimiento; en Seguridad y Salud en el Trabajo se logró un 90%, con acciones enfocadas en la prevención y la promoción de hábitos saludables, y el Plan de Bienestar llegó a un 96%, impactando de manera positiva la calidad de vida laboral y familiar de los funcionarios.

Cabe resaltar que este proceso de modernización institucional se viene adelantando en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante la elaboración de un estudio técnico para identificar las oportunidades de mejora orientadas a fortalecer la capacidad institucional y consolidar una gestión más ágil, eficiente y transparente.