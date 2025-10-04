De la mano del alcalde Alejandro Char, cerca de 267 microempresarios y emprendedoras recibieron este fin de semana la aprobación de un crédito para impulsar sus negocios en la ciudad de Barranquilla.

El mandatario distrital confirmó que más familias barranquilleras están accediendo a CrediChévere, el banco del Distrito que les otorga acompañamiento para fortalecer sus unidades de negocio.

“¡Hoy es un día de bendiciones para nuestra gente! Con CrediChévere seguimos apoyando el presente y el futuro de los microempresarios barranquilleros. En esta Entregatón de créditos destinamos más de $680 millones a 267 familias de comerciantes de modistería, elaboración de espejos, venta de accesorios, bolis y más, dándoles el arranque que necesitan sus negocios”, comentó a través de su cuenta de X.

También, agregó que: “en menos de un año ya hemos entregado 6 mil créditos que representan más de 15.000 millones de pesos de los impuestos de los barranquilleros. Esto es inclusión financiera, ¡y vamos por más porque sí se puede!”.

Mientras tanto, Ana Vides Contreras, quien administra una tienda de manualidades, recibió acompañada de su familia uno de los créditos que le permitirá dar el siguiente paso en su vida.

“Desde el momento en que me inscribí en el programa tenía la certeza de la mano de Dios que me podían ayudar. Me llamaron, quedé y estoy muy feliz por esta oportunidad. Con el dinero pienso seguir en mis manualidades, incrementar más productos, porque llega la temporada y es la mejor época. Gracias a Dios y gracias al alcalde por esta oportunidad que me brinda, él está haciendo una gestión pensando en nosotros los emprendedores”, contó.

Hizo también un llamado para que los emprendedores de la ciudad se unan al programa. “Le digo a los demás emprendedores que sigan las páginas de la Alcaldía, porque aquí fue donde me enteré y que se inscriban porque es muy cierto, la verdad que nos están dando la oportunidad de avanzar”.

De esta forma, Carmen Ricardo también relató que aprovechará el dinero que le aprobaron para fortalecer el negocio de paletas artesanales que tiene hace más de un año y con el que proyecta seguir forjando su futuro y el de su familia:

“Para mí fue una alegría muy grande, ya que necesitaba este dinero para prosperar aún más. Me hacía mucha falta este impulso porque a veces no me alcanzaba el recurso de capital para reinvertirlo en el negocio. Al alcalde Char le agradezco que se preocupe por los emprendimientos de Barranquilla porque a veces uno no encuentra salida y tocaba buscar endeudarse con gente incorrecta”, aseguró.

Programa CrediChévere

CrediChévere es el programa de inclusión económica de la Alcaldía de Barranquilla, que ofrece financiamiento justo y accesible a quienes desarrollan su actividad económica en la ciudad, tanto en la formalidad como en la informalidad.

Esta iniciativa fue pensada para aliviar las finanzas de los pequeños comerciantes y emprendedores, a partir de tres desafíos: inclusión financiera, alternativa contra el ‘gota a gota’ y apoyo al emprendimiento local.

Además, de la entrega del crédito, el programa también ofrece acompañamiento financiero completo para que cada persona tenga mayores posibilidades.