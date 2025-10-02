A partir de este jueves los turistas que lleguen al departamento del Atlántico a través del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz serán recibidos en el nuevo punto de orientación turística habilitado, que pretende promover todos los destinos para visitar durante la estadía en el territorio.

Durante el acto de apertura del nuevo nodo, Jaime Alfaro de Castro, subsecretario de Turismo del Atlántico, destacó la importancia de contar con este servicio en la principal puerta de entrada al territorio. “Apenas pisemos el departamento, es clave que tengamos una cara amable con información que nos diga qué planes hay, dónde hospedarnos, qué actividades podemos hacer y cuáles son los principales atractivos”, afirmó.

Agregó que: Ya son cuatro puntos de información habilitados en el departamento. Hemos venido creciendo en número de visitantes, y en los puntos de información no solo llevamos un conteo, sino que recogemos de primera mano qué sienten los turistas de nuestro departamento, qué les gusta y qué no. Esto se convierte en una herramienta clave para tomar decisiones y mejorar la experiencia turística”.

Seguidamente, mencionó que “el nuevo módulo también permitirá fortalecer el sistema de información turística del Atlántico, que no solo promueve la riqueza cultural y natural del territorio, sino que facilita el contacto directo con los viajeros, convirtiéndose en un canal de retroalimentación permanente”.

De esta manera, el punto está ubicado en el piso de llegadas de los vuelos al aeropuerto, justo al lado del mostrador de los taxis autorizados, y atenderá al público de martes a domingo, en horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, garantizando acompañamiento permanente a los turistas desde su llegada a la capital del Atlántico.

Algunos turistas que llegaron a la ciudad esta semana como Leonardo Valdés, colombiano residente en Estados Unidos, expresaron: “Es muy importante que en Barranquilla haya un punto de atención, porque esto es lo que hay en las grandes ciudades. Generalmente los aeropuertos son lo primero que encuentra uno, y aquí recibimos toda la información para conocer la ciudad de primera mano. Nos facilita la estadía”.

Con respecto a lo anterior, otros puntos de orientación turística también se encuentran ubicados en el Muelle 188 de Puerto Colombia, el Sombrero Vueltiao de Juan de Acosta y el Centro Artesanal Corina Urueta en Usiacurí.

Cabe resaltar que el aeropuerto Ernesto Cortissoz recibe cerca de 1.800 visitantes al año, de los cuales un 12% son extranjeros.