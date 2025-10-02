La empresa Air-e informó que llevará a cabo trabajos eléctricos en dos sectores del municipio de Puerto Colombia para este viernes.

Además: Vuelve ‘A Tu Barrio’ con alimentos del campo a tres puntos del norte de la ciudad

Por este motivo, en el sector de la calle 12 con la carrera 2, en Villa Rauzán, habrá suspensión del servicio eléctrico entre las 8:10 de la mañana y las 12:05 del mediodía.

De igual manera, entre la 1:03 de la tarde y 4:00 de la tarde, se suspenderá el suministro de energía en la calle 8 con la carrera 2, sector de La Risota.

Por otra parte, en el barrio San José del Sur, ubicado en el municipio Campo de la Cruz, se intervendrá un transformador en la calle 9 con la carrera 15, en el horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

La compañía hizo un llamado a los usuarios para que, en caso de alguna eventualidad con el suministro de energía, lo reporte de inmediato al call center marcando 115 o a través del WhatsApp AVA al 3134300000.