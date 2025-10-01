Durante los trabajos de conexión de los parques solares Níspero y Bugambiles, a la subestación de Baranoa, la empresa Air-e suspenderá el suministro de energía en varios municipios del Atlántico.

En ese sentido, entre las 6:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde estarán sin energía los sectores de Baranoa, Usiacurí y Polonuevo, incluyendo sus zonas urbanas y rurales.

De igual manera, tampoco contarán con el servicio las zonas de Sibarco, Chorrera y sectores de Galapa como Libertador, San Luis, San Martín, Salón Azul, Manga 3 de Mayo, Los Carruajes, Manga de Pital, vía Galapa – Tubará, Altamira, sector Algodón vía a Altamira, vía Baranoa – Galapa.

Sumado a esto, entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, tampoco habrá energía en la zona del Conjunto Residencial Mallorca y La Nai, en el sector Ciénaga de Mallorquín, por adecuación de un punto de conexión.

Por otro lado, en el caso de Sabanagrande, hay trabajos de adecuación de redes en la calle 1 con la carrera 4, en el barrio Santa Rita, entre las 8:00 de la mañana y 12:00 del mediodía.

Seguidamente, en la calle 10 con la carrera 4A en el barrio Los Almendros de Palmar de Varela, se realizará el balanceo del circuito entre la 1:30 de la tarde y las 4:00 de la tarde.

Finalmente, se retirará un poste y se adecuarán redes en la calle 73B con la carrera 39, en el barrio Delicias, en el horario de 8:10 de la mañana a 4:00 de la tarde.