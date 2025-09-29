Una nueva polémica golpea a la Universidad Autónoma del Caribe debido a que el actual rector Jorge Senior, quien fue nombrado en marzo de 2024 por el Gobierno nacional, no cumpliría con los requisitos para desempeñar este cargo.

De acuerdo con la información dada a conocer por dos sindicatos, Senior no recibió grado como magister en Filosofía de la Universidad del Valle, a pesar de que este título se encuentra registrado en su perfil en la plataforma CvLAC (Currículum Vitae para Latinoamérica y el Caribe) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

De tal manera, Senior no ha dado cumplimiento con los requisitos contemplados en el artículo 27 del Estatuto General de la alma mater, que contempla “poseer título profesional, y por lo menos un título de maestría otorgado por una institución de educación superior legalmente constituida en Colombia o en el exterior, convalidado por el Ministerio de Educación Nacional”.

La Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación, a través de un oficio dirigido a dos sindicatos de la alma mater, indicó que requirió información frente a la presunta configuración del delito de falsedad en la hoja de vida por parte de Senior Martínez.

Y agregó que el rector de la alma mater precisó que “hace muchos años registré en la plataforma CvLAC la realización de una maestría e incluí su fecha probable de grado. Culminé exitosamente los estudios de esa Maestría en Filosofía (con énfasis en filosofía de la ciencia), pero por motivos administrativos no me fue posible graduarme”.

Renglón seguido se expone que Senior Martínez expuso que “como suele ocurrir cuando uno empalma trabajo, familia, estudio y vida cívica, terminé olvidando el registro electrónico citado. Lo correcto habría sido actualizar la información de acuerdo al nuevo escenario. Pido disculpas por esta imprecisión y dejo sentada mi disposición plena de verificación”.

Por tal motivo, el Ministerio de Educación informó que el caso en mención será puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que adelante las correspondientes pesquisas frente a la presunta comisión del delito de falsedad ideológica en documento público.

Asimismo, se trasladará la información correspondiente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Ciencia “para su conocimiento y fines pertinentes en el marco de lo dispuesto por el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.