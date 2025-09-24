Una delegación conformada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), la Universidad del Magdalena y la Gobernación del Atlántico suscribió un convenio con la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (Fihac), con el objetivo de crear el Sistema de Modelado Costero, herramienta clave para la protección y planificación sostenible del litoral del Caribe colombiano.

El acuerdo, que cuenta con el respaldo científico de IHCantabria y la Universidad de Cantabria, fortalece la cooperación técnica y académica frente a problemáticas como la erosión costera, la interacción río–costa y los efectos del cambio climático.

Mauricio González Rodríguez, investigador y director del Grupo de Ingeniería de Costas de Cantabria, explicó que los estudios han incorporado datos reales y análisis históricos que permiten comprender la dinámica del río Magdalena y su relación con el mar en zonas como Puerto Colombia y Puerto Mocho, además de proyectar escenarios futuros en la franja costera entre Barranquilla y Cartagena.

Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó que este convenio es un paso fundamental para consolidar un departamento resiliente y preparado ante el cambio climático.

“Estamos pendientes de la erosión costera, pero eso requiere estudios, historia y muchos análisis hacia el futuro. Con la CRA, el Instituto de Cantabria y la Universidad del Magdalena hemos hecho equipo para mejorar nuestras costas, especialmente evitando que la erosión las afecte en los próximos años”, afirmó el mandatario.

La alianza entre la CRA y Fihac también da continuidad a los estudios ambientales e hidrodinámicos realizados en 2024 en las ciénagas de Mallorquín, Manatíes y Balboa. En esta nueva fase, se invertirán 500 millones de pesos (106.000 euros) en la dotación de una plataforma de modelado costero y bases de datos oceanográficos y climáticos para la autoridad ambiental del Atlántico.

El director de la CRA, Jesús León Insignares, aseguró que este esfuerzo conjunto permitirá generar conocimiento de alto nivel para la toma de decisiones y la implementación de acciones de manejo costero a corto, mediano y largo plazo.

En la misma línea, el rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera Salazar, y el profesor Gustavo Hernández resaltaron el rol de la academia como soporte técnico y científico para la gestión costera y portuaria de Barranquilla, el Atlántico y toda la región Caribe.

La misión oficial, que se desarrolla entre el 22 y el 26 de septiembre, incluye visitas a laboratorios e instalaciones de IHCantabria, además de sesiones de trabajo orientadas a compartir experiencias, metodologías y casos de éxito en el manejo de zonas costeras, estuarios y playas.

Con este convenio, el Atlántico y la región Caribe consolidan un paso decisivo en la gestión sostenible de los recursos naturales, articulando esfuerzos de gobierno, academia y cooperación internacional para proteger su patrimonio ambiental y proyectarse como referente en innovación costera.