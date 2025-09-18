Desde el pasado mes de marzo la Corporación Autónoma Regional (C.R.A.) y la Universidad de Florida sellaron una alianza estratégica para fortalecer la gestión ambiental en el departamento del Atlántico.

Dicho esto, la unión entre las dos entidades viene dando sus resultados ya que esta semana una delegación de la alma mater estableció una mesa de trabajo para potenciar la investigación aplicada y el desarrollo de estrategias efectivas para la conservación y restauración ambiental.

Jesús León Insignares, director de la C.R.A., afirmó que estos espacios sirven para garantizar el desarrollo sostenible a las futuras generaciones.

“Desde la Corporación Autónoma Regional del Atlántico hemos venido liderando procesos de restauración de ecosistemas, de educación ambiental, de protección de fuentes hídricas, transición energética y fortalecimiento de las capacidades locales. Siempre con esa visión de dejar un legado sostenible a las próximas generaciones de nuestro país”, aseguró.

Sumado a esto, la agenda con la delegación de la Universidad de Florida incluye visitas a diferentes puntos del Departamento. Entre ellos, la ciénaga de Mallorquín, el embalse del Guájaro, la Sierra de Maipú, una sierra urbana que está ubicada en el Distrito de Barranquilla, y

Además, contempla un recorrido por la Escuela Regional de Liderazgo Ambiental, la primera escuela de formación en política pública ambiental, creada por una corporación autónoma que hoy ha formado a más de 1800 jóvenes del Atlántico en economía circular, objetivos de desarrollo sostenible, bioeconomía, entre otras áreas, de manera gratuita.

Un socio estratégico

Es importante resaltar que la Universidad de Florida es reconocida por su excelencia académica y su compromiso con la investigación y la innovación. Con más de 87.000 estudiantes y un presupuesto significativo, la UF es un socio estratégico para la C.R.A. en su búsqueda por abordar los desafíos ambientales.

La sinergia estratégica entre la C.R.A. y la UF pretende como objetivo principal generar soluciones innovadoras y sostenibles en áreas clave como el fortalecimiento del componente social, la recuperación de los suelos degradados, la propagación de semillas y la degradación de humedales.

Adicionalmente, permite el fortalecimiento institucional, al mejorar las capacidades institucionales de la C.R.A. y promover la formación de expertos en temas ambientales.