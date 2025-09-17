El fantasma de un apagón vuelve a rondar en la región Caribe. Así se encuentra establecido en un informe elaborado por el Consejo Nacional de Operación (CNO), el cual establece que será necesario hacer un racionamiento de energía eléctrica en la región Caribe por lo menos 5 días del mes de octubre, debido al mantenimiento programado de Spec.

El mencionado racionamiento, de acuerdo con la información conocida, coincidiría con el mantenimiento actual que se le adelanta a la planta regasificadora, que tendrá lugar entre el 10 y 14 de octubre.

De esta manera, la suspensión programada del servicio de energía afectaría a los departamentos que hacen parte del área Caribe 2, que corresponden a Atlántico, Bolívar, La Guajira, Cesar y Magdalena.

“Con la información declarada por los generadores térmicos, la necesidad de racionar demanda en el área Caribe 2 por la falta de gas natural desde el interior y la indisponibilidad de la generación de seguridad de la zona”, se lee en el documento que fue enviado por la entidad al Ministerio de Minas y Energía.

Se pone de presente, además, que XM realizará declaración de alerta o de emergencia de la operación de las áreas Caribe o Caribe 2, “de acuerdo con la disponibilidad de las plantas de generación y los balances diarios que se realizarán desde el Despacho Económico durante los días del mantenimiento”.

Sin embargo, se aclaró que si queda en firme el proyecto de resolución del Ministerio de Minas para la priorización en la atención de la demanda de gas natural por las labores de mantenimiento “se dará prioridad a la atención de la demanda de energía eléctrica”.

De acuerdo con Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, esta contingencia tendría relación con la dependencia del sistema eléctrico de “la importación de gas”, así como la “imposibilidad la energía de las térmicas con la energía hídrica que viene del interior, debido a que, como lo ha advertido XM y Transelca las redes de transmisión están agotadas”.