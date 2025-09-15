Debido al estado de deterioro y constantes lluvias en el municipio de Manatí, las graderías de la Institución Educativa San Luis Beltrán colapsaron parcialmente este lunes.

En ese sentido, una vez conocida la emergencia la Gobernación del Atlántico realizó una evaluación de los daños y el plan de acción para avanzar con las obras en la infraestructura.

La secretaria departamental, Maribel Castro, confirmó que se hizo un recorrido por la zona y se suspendieron las clases para la jornada del día de hoy.

“Hicimos un recorrido para identificar cuáles son las prioridades de atención. El colegio necesita una intervención integral, pero estamos estableciendo acciones prioritarias. Queremos garantizar que nuestros chicos no pierdan clases sin ponerlos en riesgo. La decisión de suspender hoy las clases fue preventiva y concertada con la rectora y la alcaldesa”, sostuvo.

Por su parte, la rectora encargada, Merlín de la Ossa, contó que el uso masivo de las graderías durante la apertura de los juegos intercursos de la institución.

“Quizás el uso masivo de las graderías durante el evento, sumado al estado de deterioro y las lluvias constantes en el municipio, influyó en el desplome. Afortunadamente no había estudiantes en el momento del colapso y solo tenemos que lamentar daños materiales”, expresó.

La alcaldesa de Manatí, Yaneris Acuña, también hizo un llamado a unir esfuerzos para mejorar la infraestructura de la institución, que lleva más de 40 años sin recibir inversiones significativas.

“Propongo una bolsa común entre el municipio, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Educación y Gestión del Riesgo del Atlántico. La gradería se vino al piso y la cubierta de la cancha está deteriorada; incluso la estructura en madera está podrida. Necesitamos actuar para evitar desastres futuros y garantizar seguridad a nuestros estudiantes”, enfatizó.

Entretanto, el área afectada de la institución fue cercada, mientras se inician las obras de mejoramiento de la infraestructura. Se espera que se haga una transición de las antiguas estructuras de madera a sistemas metálicos más seguros.

Cabe resaltar que en la sede principal de la institución se ofrece educación de sexto a once grado, estudian 878 alumnos, distribuidos en dos jornadas: 16 grupos en la mañana y 11 en la tarde.