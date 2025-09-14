Con el propósito de habilitar formación virtual tecnológica de alta calidad en la ciudad, la Alcaldía de Barranquilla y Fundaula ofrecen cursos gratuitos de conocimientos digitales, competencias interpersonales y conocimientos técnicos.

La Alcaldía Distrital de Barranquilla, a través de los Centros de Aprendizaje en Tecnología e Innovación que operan bajo la coordinación de la Gerencia de las TIC, viene desarrollando un convenio con la Fundación Accenture para ofrecer estos cursos de formación tecnológica a la ciudadanía.

En el área de conocimientos digitales, la plataforma ofrece 20 cursos distribuidos en bloques esenciales:

Introducción al mundo digital —navegadores, buscadores, la importancia de estar conectado y las herramientas para el aprendizaje en línea— hasta el bloque de Ciberseguridad, que enseña a navegar de forma segura y responsable en internet.

Comunicación digital, con el uso de smartphones, canales de interacción y redes sociales; Colaboración en la red, con formación en el uso de la nube, organización con herramientas digitales y el intercambio de archivos online.

Actuación digital, que orienta sobre la búsqueda de empleo, el comercio electrónico, la creación de un CV digital y la realización de trámites en línea; aprende y trabaja en remoto, que desarrolla habilidades para el trabajo online, reuniones y talleres virtuales, así como para la gestión de equipos y aulas digitales.

En habilidades se tienen disponibles 60 cursos sobre competencias interpersonales clave:

Habilidades básicas (Ser Digital)

Autoconfianza

Autocontrol

Comunicación

Cumplimiento de normas y tareas

Razonamiento matemático

Habilidades para crecer (Flexibilidad, Tolerancia a la frustración, Organización propia, Análisis y resolución de problemas, Interés por aprender)

Habilidades para destacar (Capacidad de relación, Orientación al logro, Creatividad e innovación, Negociación)

Habilidades para el empleo (Iniciativa y toma de decisiones, Orientación a la clientela, Trabajo en equipo, Calidad del trabajo y Gestión de personas).

En el área de conocimientos técnicos se ofertan 20 cursos diseñados para brindar a los usuarios la base formativa necesaria que les permita fortalecer sus competencias y adentrarse con seguridad en distintas áreas de actividad.

Así puede inscribirse

Las personas interesadas en inscribirse y certificarse deben entrar al enlace “Cursos virtuales FUNDAULA” que está en bio de la Gerencia de las TIC o solicitarlo por mensaje directo en ese mismo perfil o en el micrositio https://barranquilla.gov.co/gerencia-tic/catin ). Los ciudadanos deben tener en cuenta que los cupos son limitados.

Experiencia de alumnos

Luz Torregosa, estudiante de los Centros de Aprendizaje en Tecnología e Innovación (CATIN), compartió su experiencia al realizar un curso en la plataforma Fundaula.

Torregosa contó que al principio se sintió un poco insegura debido a su falta de experiencia en tecnología, pero pronto se dio cuenta de que la plataforma es fácil de usar y que el contenido es enriquecedor. La estudiante destacó la oportunidad de aprender nuevas herramientas y técnicas que pueden ser aplicadas en su vida diaria y en su trabajo.

La estudiante también mencionó que está utilizando la plataforma para beneficio de su fundación, lo que demuestra el impacto positivo que puede tener en la comunidad. “La plataforma Fundaula no solo beneficia a los estudiantes, sino que también puede ser utilizada por profesionales y organizaciones para mejorar sus habilidades y competencias”, señaló.

Jorge Velasco, otro estudiante de los cursos virtuales, calificó como muy positiva estas ofertas de estudios virtuales porque no solo lo introduce en el mundo digital, sino que le permite adquirir mayores habilidades en programas que pueden ayudarlo a conseguir mejores oportunidades laborales.

“Me gustó mucho la oportunidad, primero que tengo de formar, de seguir ampliando mi conocimiento antes de seguir conociendo más acerca de otros temas; por ejemplo, los cursos que he hecho siento que me han ayudado mucho a ampliar más lo que es mi currículum vitae”, manifestó.

Los dos estudiantes coincidieron en señalar que, por ser virtuales, tienen la posibilidad de seguir capacitándose y ampliando su horizonte laboral, por lo que continuarán aprovechando esta oportunidad de estudio.