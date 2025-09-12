Con el propósito de aliviar la carga económica de los contribuyentes y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la Alcaldía de Soledad, a través de la Oficina de Impuestos, anunció la aprobación de beneficios tributarios dirigidos a los contribuyentes que registren deudas.

Los beneficios tributarios fueron aprobados para aquellos que deban el Impuesto Predial Unificado, el impuesto de Industria y Comercio y el impuesto de Delineación Urbana, correspondientes a las vigencias fiscales 2024 y anteriores.

De esta manera, los contribuyentes podrán acceder a los siguientes beneficios:

• Impuesto Predial Unificado: hasta el 30 de diciembre de 2025, se otorgará un descuento del 70% en los intereses de mora para las vigencias 2024 y anteriores.

• Impuesto de Industria y Comercio: hasta el 28 de noviembre de 2025, los deudores podrán acogerse a un descuento del 50% en intereses de mora y del 50% en sanciones para las vigencias 2024 y anteriores.

• Impuesto de Delineación Urbana: hasta el 28 de noviembre de 2025, se aplicará un descuento del 70% en intereses de mora y del 70% en sanciones, igualmente para las vigencias 2024 y anteriores.

La Jefa de la Oficina de Impuestos de Soledad, Sue Hellen Sandoval, destacó la importancia de esta iniciativa:

“Este acuerdo representa una gran oportunidad para que los contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones, aprovechen los descuentos y contribuyan al fortalecimiento financiero del municipio. Invitamos a la ciudadanía a acercarse a nuestras oficinas y aprovechar estos beneficios que estarán vigentes hasta las fechas establecidas”.