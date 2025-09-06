En el marco del centenario del natalicio del sociólogo barranquillero, Orlando Fals Borda, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, rindió homenaje a este pensador universal y defensor de la autonomía de los territorios.

Lea más: Empresa israelí de agrofertilizantes, inaugura planta en la Zona Franca de Barranquilla

Durante el cierre del Seminario Internacional Centenario, organizado por la Universidad del Atlántico, el gobernador Verano ofreció la conferencia central sobre ‘Orlando Fals Borda: semblanza de un constituyente’.

En su intervención, resaltó la importancia de recuperar el sentido original del pensamiento universitario y celebró el concepto de “sentipensante” que Fals Borda promovió, integrando la razón y la emoción en la construcción del conocimiento.

“Fals Borda fue un pionero de la sociología en Colombia y una figura clave en la Investigación Acción Participativa. Su visión educativa y política se articuló con los movimientos indígenas y campesinos, proponiendo una pedagogía transformadora vinculada a una idea de nación más inclusiva”, comentó el mandatario.

El gobernador Verano destacó que el pensador fue un duro crítico del centralismo estatal y planteó modelos alternativos de ordenamiento territorial, una tarea que, según él, debe ser asumida por las nuevas generaciones. Recordó su coincidencia con Fals Borda en la Asamblea Constituyente de 1991, donde el sociólogo impulsó la descentralización, el reconocimiento étnico y la democracia participativa.

Aprovechando la ocasión, el gobernador Verano invitó a los jóvenes universitarios a formar grupos de trabajo para promover la participación ciudadana en el segundo Voto Caribe a través de un referendo busca convertir la Región Administrativa de Planificación (RAP) en la Región como Ente Territorial (RET), lo que garantizaría mayores recursos del presupuesto nacional para las regiones.

“Estas son ideas que, aun pendientes de plena implementación, cobran vigencia en el contexto actual y acogen, de cierta manera, el planteamiento de establecer provincias para que el desarrollo social y económico sea más equitativo”, anotó Verano.

El decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Atlántico, Dalín Miranda Salcedo, explicó que el seminario reunió a ponentes nacionales e internacionales y a más de 600 estudiantes, reafirmando la vigencia del pensamiento de Fals Borda para “construir universidad, sociedad y articular la universidad con las comunidades y los territorios”.

El evento también incluyó el anuncio de la obra ganadora de un concurso para una escultura que representará el legado de Fals Borda. De cinco propuestas, la elegida fue ‘Kaziyadú: El Amanecer del Sentipensante Anfibio’, del colectivo de artistas plásticos Gustavo Adolfo Sánchez Mejía, Ernesto Alfonso Recuero Jiménez y Hourmenh Eminami Models.

Lea más: Atlántico recibirá la ‘Misión Boyacá’: participantes de varias regiones para compartir ciencia, tecnología e innovación

Blas Zubiría Mutis, coordinador académico del ‘Año Orlando Fals Borda’, indicó que la obra ganadora, que se hizo acreedora a un premio de $15 millones, se instalará en la entrada de la Biblioteca Central ‘Orlando Fals Borda’ de la Universidad del Atlántico.