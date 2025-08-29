Con tecnología de última generación, la Alcaldía de Barranquilla avanza en la canalización del arroyo de la calle 85, una de las intervenciones más esperadas por los ciudadanos. El proyecto busca dejar atrás el temor que por años generó este caudal entre conductores, transeúntes y residentes del sector, al tiempo que transformará la vía en un corredor más seguro, moderno e incluyente.

El alcalde Alejandro Char destacó que la calle 85 pasará de dos a tres carriles, tendrá andenes amplios e incluyentes y contará con mejores condiciones de movilidad para conductores, comerciantes y familias de la zona.

“En las obras de canalización de la calle 85 trabajamos a toda maquina con tecnología de punta para dejar atrás este temido arroyo y darle mayor tranquilidad a todos los barranquilleros que transitan por el sector. Con varios frentes de obra activos, construimos una solución definitiva que beneficiará a quienes se mueven por la vía, a los comerciantes de la zona y a las familias que viven en sus alrededores”, dijo Char.

Actualmente, los diferentes frentes de obra registran avances significativos. En la calle 85 con carrera 47 ya se construyó el pozo de lanzamiento a 8 metros de profundidad y se prepara el terreno para la instalación de tuberías. Entre las carreras 45 y 46 también culminó la etapa de construcción del pozo a 7 metros de profundidad y se iniciarán pronto las excavaciones.

Además, en la carrera 52 con calle 85 finalizó la construcción de pilotes a 20,5 metros, mientras que en la carrera 52 con calle 84 se terminó el pilotaje y se alista la excavación del pozo que se conectará con el arroyo de la calle 84. Finalmente, en la calle 88 con carrera 46 se completó la construcción de pilotes y vigas de amarre, avanzando ahora en la excavación y fundida de la losa de fondo.

Uno de los aspectos más innovadores de esta obra es el uso de la tecnología de tunelación sin zanja (Jacking Pipe), que permitirá canalizar 1.360 metros lineales mediante la instalación subterránea de dos tuberías de 2,20 metros de diámetro en fibra de vidrio tipo GRP. El sistema se complementa con la construcción de sumideros y rejillas que captarán el agua de escorrentía, garantizando el buen funcionamiento hidráulico.

La canalización del arroyo viene acompañada de trabajos complementarios que transformarán por completo la calle 85. Entre ellos se incluyen la ampliación de la vía a tres carriles, la subterranización de redes de telecomunicaciones y alumbrado público, la reubicación de redes eléctricas, el traslado y reposición de acueducto y alcantarillado, la construcción de andenes amplios con rampas incluyentes, parqueaderos longitudinales y paisajismo.

Con esta intervención integral, el Distrito busca dar solución definitiva a un problema histórico de la ciudad y, al mismo tiempo, modernizar la movilidad y el entorno urbano de uno de los corredores más importantes del norte de Barranquilla.