El proceso licitatorio para la escogencia de la firma que se encargará de las obras de recuperación de la avenida Circunvalar, en el tramo comprendido entre la calle Murillo y la calle 30, en jurisdicción del municipio de Soledad, se encuentra en la recta final.

De acuerdo con la información consignada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), la audiencia de adjudicación se encuentra programada para este viernes 29 de agosto a las 11:00 a. m.

Esta fecha fue escogida tras hacerse un leve ajuste al cronograma, teniendo en cuenta que se realizaron una serie de observaciones al informe de evaluación preliminar, lo que requería un término adicional para que el comité evaluador realizara el correspondiente ajuste y publicar el informe definitivo.

En la plataforma de contratación pública también se encuentra consignado que son seis los oferentes que se encuentran en la puja. Se trata del Consorcio Vías Integrales 2025, Unión Temporal Viascol, UT Soledad 2025, Consorcio Vías del Atlántico, Consorcio Circunvalar Soledad 2025 y Consorcio Soluciones Viales 2025.

El impacto de la obra

Esta licitación contempla el desarrollo de obras de pavimentación concreto rígido de 3.5 kilómetros, con una vida útil garantizada de 30 años. En las especificaciones técnicas se detalla que corresponde 6 carriles en doble calzada (es decir, 3 carriles por calzada).

Esta vía contará con bordillos laterales y andenes inclusivos adosados, así como también elementos para seguridad vial como líneas de demarcación del pavimento y la demarcación transversal.

La obra también incluye la ejecución de obras hidráulicas para el manejo adecuado del drenaje urbano con la construcción de las placas en concreto hidráulico en mezcla de concreto rígido, juntas, y el acabado.

“Estamos cumpliendo con un proceso para la mejora de la movilidad en este corredor vial que une al Caribe colombiano y que, durante muchos años, no había sido intervenido. Este será un referente del progreso que se vive en nuestro territorio, complementando las acciones del programa ‘Soledad Obra Bien’, que avanza con la intervención de la malla vial interna del municipio”, destacó la alcaldesa Alcira Sandoval.

Cabe recordar que desde la Alcaldía de Soledad se había puesto en marcha una licitación con antelación, pero dicho proceso fue revocado debido a una serie de alertas que fueron lanzadas por la Procuraduría General de la Nación ante presuntas anomalías en la construcción de los documentos que lo sustentaban.