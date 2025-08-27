Con la siembra de 400 mil alevinos de bocachico en el embalse del Guájaro –en el corregimiento de Villa Rosa, en jurisdicción de Repelón– la Gobernación del Atlántico, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) pusieron en marcha el ‘Plan + Pescao 2025’.

Este programa contempla el repoblamiento con especies nativas migratorias para garantizar la sostenibilidad de la pesca artesanal y recuperar el equilibrio ecológico en los cuerpos de agua del departamento.

En ese sentido, el bocachico es una especie emblemática para la dieta y la economía de las comunidades ribereñas, que actualmente enfrenta una “situación crítica2 debido a décadas de sobrepesca y deterioro de hábitats. Según estudios, sus capturas han disminuido hasta en un 90 % en los últimos años.

El gobernador Eduardo Verano explicó que esta especie se ha priorizado debido a que es la de mayor demanda en el mercado: “Sembramos ejemplares de dos pulgadas que pueden crecer más de 20 centímetros, cuando alcanzan su máximo valor nutricional y comercial”.

Recalcó qu e“el éxito depende de la actitud colectiva de los pescadores: proteger el embalse y evitar la captura prematura, para que cada pez llegue al tamaño adecuado y pueda sostener la economía y la seguridad alimentaria de la región”.

Al respecto, Arcadio Pérez, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales del Atlántico y Canal del Dique, resaltó el impacto positivo de la siembra continuada de esta especie, que redunda en mayor seguridad alimentaria de las familias de la región.

“En el departamento del Atlántico, nosotros tenemos como pez emblemático el bocachico, que ya se había extinguido. Aquí ya no se veía. Y con este proyecto, pues, lo estamos volviendo a ver. Aquí tenemos la evidencia. Los pescadores llegan y tienen una cara de felicidad. El bocachico es un pez comercial que es apetecido por toda la región”, dijo.

Es de anotar que la iniciativa beneficia directamente a 3.000 familias de poblaciones ribereñas de los municipios de Manatí, Repelón, Sabanalarga, Luruaco, Ponedera, Malambo y Piojó, así como de Puerto Colombia, que dependen de la pesca artesanal como fuente principal de ingreso y alimentación.

Mientras que el director de la CRA, Jesús León Insignares, expuso que “con el ‘Plan + Pescao 2025’ estamos implementando un modelo de repoblamiento sostenible que articula el control a la pesca ilegal, la capacitación de los pescadores y la recuperación de los hábitats, con el fin de garantizar la permanencia de esta especie en el tiempo y mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades”.

Como siguiente paso, se adelantará un repoblamiento de 250 mil alevinos en septiembre y otro de 250 mil en octubre, para culminar en noviembre con 500 mil o más ejemplares en la ciénaga de San Juan de Tocagua, ubicada en el municipio de Luruaco, entre otros cuerpos de agua del Atlántico.