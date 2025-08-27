Con el objetivo de exigir la atención técnica urgente que requieren diversos corredores viales estratégicos en el municipio, la Alcaldía ha dispuesto un equipo técnico para adelantar visitas de inspección, así como intervenciones menores.

La Secretaría de Obras Públicas ha identificado varios puntos críticos en el corredor de la calle 30, destacando el deterioro frente al centro comercial Plaza del Sol, la EPS Salud Total y el puente Simón Bolívar.

Dichas inspecciones buscan evaluar de manera precisa el estado de la infraestructura y adelantar las gestiones necesarias para que el Gobierno nacional ejecute la pronta intervención de estas vías, consideradas de competencia nacional.

Como medida inmediata, un equipo técnico de la Secretaría de Obras Públicas inició un operativo de limpieza de sumideros de aguas lluvias colmatados de sedimentos frente al centro comercial Plaza del Sol.

Estas labores, aunque paliativas, tienen como propósito mejorar la movilidad en ese tramo y mitigar riesgos mientras se concreta una solución definitiva.

“Seguiremos insistiendo para que el Gobierno nacional atienda de fondo el deterioro de estas vías, que afectan no solo a los habitantes de Soledad, sino a miles de usuarios que transitan diariamente por este importante corredor”, señaló la administración municipal.

La comunidad, por su parte, ha pedido a las autoridades competentes que aceleren las intervenciones y mejoren las condiciones de la vía para evitar accidentes y emergencias recurrentes durante la temporada de lluvias.

“Estas calles están demasiado dañadas y es necesario que se tomen medidas y acciones necesarias para evitar que se sigan presentando emergencias, las cuales se han convertido en la nueva normalidad durante la temporada de lluvias”, expresó la ciudadana Laura Palacio.

La mujer recalcó que los vehículos son los que más se ven afectados tras las condiciones en que se encuentran estas vías.

Finalmente, la Alcaldía indicó que continuará informando a la ciudadanía sobre los avances y que mantendrá las gestiones ante el Instituto Nacional de Vías (Invías) para garantizar que la calle 30 y el puente Simón Bolívar reciban la atención integral que necesitan.