El futuro del Atlántico se construye sobre la base de la agroindustria. Por este motivo, la Gobernación avanza en la consolidación de un modelo de negocios en el sur del departamento con la intervención de 2.026 hectáreas intervenidas en cultivos de palma de aceite, plátano y limón tahití.

De acuerdo con el gobernador Eduardo Verano, los agronegocios ya han beneficiado a 232 agricultores organizados en 14 asociaciones del sur del Atlántico.

“El futuro del Atlántico lo tenemos que construir sobre la base de la agroindustria, con productos como la palma africana, el plátano y el limón Tahití, que representan un desarrollo agrícola ordenado y con visión de exportación”, afirmó el gobernador desde el municipio de Repelón.

Shutterstock

De igual manera, la secretaria de Desarrollo Económico, Marisabella Romero, aseguró que el objetivo es extender estos beneficios a más municipios del departamento. “Queremos que campesinos de Campo de la Cruz, Santa Lucía, Manatí y todo el Atlántico accedan a esta alianza público-privada que convierte a nuestros productores en verdaderos empresarios del campo”, indicó.

Por su parte, el vicepresidente de Oleoflores, Carlos Murgas, destacó el impacto de la asociatividad y la tecnificación del riego en la productividad. “Aquí trabajamos familias completas, manejando bien los créditos, cosechando y pensando en industrialización. Antes de que termine este cuatrienio tendremos el ‘packing house’ de limón en el sur del Atlántico para exportar jugo y fruta fresca”, señaló.

Fulton Parra, cultivador de palma africana en Repelón, manifestó que este proyecto le permitió transformarse en pequeño empresario: “Con la producción mensual ya puedo sostener mis cultivos y generar empleo para seis trabajadores. La gobernación nos dio el impulso inicial con agua, luz y asistencia técnica, y hoy nuestros predios han multiplicado su valor”.

De esta manera, la administración departamental recalcó que durante el último encuentro Agronegocios Sur del Atlántico, que se llevó a cabo este fin de semana, se observó que las fincas productoras hoy registran cosechas de 290 toneladas mensuales de palma de aceite y 65 toneladas mensuales de limón Tahití, valoradas en cerca de $400 millones al mes.

Pixabay Limón tahití.

Además, con créditos asociativos por más de $30.000 millones gestionados con el Banco Agrario, el proyecto de agronegocios se consolida como un modelo de desarrollo económico y social, basado en la unión de lo público y lo privado y en el potencial agrícola del Atlántico.

