Tras los recientes atentados que tuvieron lugar este jueves en las ciudades de Cali y Antioquia, el gobernador Verano levantó su voz contra la violencia que están sufriendo los miembros de la fuerza pública en el país.

El mandatario mencionó que: “en un país que ha sido azotado por la violencia durante tantos años, volver a los tiempos de oscuridad y terror parece una pesadilla sin fin. Como colombiano y constituyente, me duele ver cómo es atacada nuestra fuerza pública en Cali y Antioquia”.

De igual forma, hizo un llamado para que la Nación actúe contra quienes vulneran la paz en el territorio nacional.

“Rechazo de manera contundente cualquier acto que vulnere la paz de Colombia y, desde el Atlántico, alzo mi voz para que la Nación actúe con firmeza contra quienes quieren robarnos la tranquilidad”, comentó.

A su vez, Verano aseguró que: “no podemos seguir condenados a repetir la historia de violencia y dolor que tanto nos ha costado. Toda mi solidaridad con Alejandro Eder, alcalde de Cali, y Andres Julián Rendón, gobernador de Antioquía”.