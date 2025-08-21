Del 21 al 24 de agosto, la Universidad del Atlántico participará por primera vez en Sabor Barranquilla, la feria gastronómica más importante del Caribe, con su propuesta “La Uniatlántico sabe así: a ciencia, arte, tradición y transformación”.

La institución estará presente en el Centro de Eventos Puerta de Oro, en el stand #28, donde mostrará cómo el conocimiento generado en sus aulas y laboratorios se conecta con la cultura, los sabores y las expresiones propias de la región.

La participación incluye la divulgación de la oferta académica de pregrado, posgrado y educación continua, así como una nutrida programación académica orientada a resaltar la experiencia, la investigación y las innovaciones de docentes y estudiantes en el campo de los alimentos.

“Sabor Barranquilla es un espacio de gran relevancia para la gastronomía Caribe, que se presenta como oportunidad para conectar con la ciudadanía desde los saberes de nuestra institución; desde las investigaciones y el quehacer académico de alto impacto que nos caracteriza”, afirmó Luisa Ramírez, directora de Comunicaciones de la Universidad del Atlántico.

Con esta primera incursión en la feria, la institución reafirma su misión de ser un puente entre la academia, la tradición y el desarrollo regional, mostrando cómo el conocimiento transforma la cultura y la gastronomía.

La Universidad del Atlántico invita a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general a visitar su stand y vivir una experiencia única donde el saber universitario se mezcla con los sabores del Caribe.