A través de un proceso de auditoría, la Secretaría de Salud del municipio de Soledad advirtió sobre serias falencias en los esquemas de prestación de servicios de salud por parte de EPS a la comunidad durante el primer semestre del año.

De acuerdo con Edison Barrera, secretario de Salud Municipal, las deficiencias se concentraron en: “la contratación con prestadores de servicios, un inadecuado manejo del flujo de recursos, incumplimientos en la atención de las Rutas de Promoción y Mantenimiento de la Salud, de la Ruta Materno Perinatal, salud bucal y dengue, retrasos en la entrega de medicamentos y en la resolución de quejas y reclamos, además de una insuficiencia en las redes de prestadores y fallos reiterados de tutela en contra”.

Así las cosas, el médico manifestó su preocupación por estos hechos que afectan la calidad del servicio de los habitantes de soledad.

Señaló que: “se ordenó a las entidades iniciar, de manera inmediata, planes de mejoramiento que permitan subsanar estas fallas graves”.

Cabe resaltar que algunos aspectos evaluados durante el proceso de auditoría, que comprendió el lapso entre el 1 de abril al 15 de mayo, fueron asignación de citas en medicina general y odontología, agendas abiertas para citas de medicina especializada, funcionamiento del sistema de referencia y contrarreferencia, entrega oportuna de medicamentos, y mecanismos de atención al usuario,

También se tuvo en cuenta el cumplimiento en obligaciones de información que forman parte del esquema de calidad y oportunidad en la prestación del servicio de salud a los protegidos de los sistemas subsidiado y contributivo y régimen especial de atención a docentes y al Régimen especial de salud de la Policía Nacional.