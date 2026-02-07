El presidente Gustavo Petro publicó este sábado un extenso mensaje en sus redes sociales en el que lanzó fuertes críticas contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría, denunciando presuntas irregularidades que ponen en riesgo la transparencia del proceso electoral, previsto para el próximo 8 de marzo.

El mandatario anunció que informará a la comunidad internacional y a los organismos de veeduría electoral sobre esta situación, que a su parecer, es un “acto delictivo” y de “fraude electoral”, ya que “a mí y a millones de colombianos nos impiden votar por quien queremos”, agregó.

“El presidente de la República oficiará al mundo y a los órganos de veeduría electoral cómo, hasta el momento, no hay auditoría válida de la ciudadanía sobre los softwares de las elecciones en los procesos de escrutinios”, apuntó.

El jefe de Estado exigió auditoría ciudadana e hizo un llamado a la vigilancia electoral para garantizar la transparencia de las próximas elecciones del Congreso y consultas interpartidistas.

Asimismo, afirmó que el CNE “no ha respondido a la ley ni a la Constitución” y cuestionó que se estén tomando decisiones con magistrados y jueces administrativos que, a su juicio, se encuentran en conflicto de interés. Esto tras la prohibición del órgano electoral para que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, participe en el Frente por la Vida.

Petro señaló además la presunta falsificación de una solicitud presentada por un partido político, lo que para él configuraría el delito de falsedad en documento público.

El jefe de Estado publicó en el post que “no se pueden tomar decisiones con magistrados y conjueces administrativos subjudice y con conflicto de interés, interesados en destripar el progresismo y perseguirnos hasta la cárcel y la muerte”.

Sobre la compra de votos, el presidente aseguró que dará la orden a los altos mandos de la Policía para que prioricen el tema en las elecciones y ejecuten capturas de ser necesario.

“Reuniré a todos los comandantes de policía para que su primera prioridad en elecciones sea perseguir a los compradores de votos desde ya. Las calificaciones para ascensos y permanencia en el servicio dependerán de la reducción de la tasa de homicidio en su región y el número de capturados como compradores de votos. En el mes de marzo haremos la evaluación general de resultados. Hagan elecciones transparentes”, finalizó el primer mandatario.