Como parte de los planes de mejora del servicio eléctrico, este jueves 21 de agosto se realizarán intervenciones programadas que ocasionarán suspensiones temporales de energía en distintos puntos del norte de Barranquilla.

Entre las 8:05 y 9:05 a.m. se trabajará en la carrera 43B con calle 82, barrio Granadillo; de 9:30 a 10:30 a.m. en la calle 87 con carrera 47, barrio San Vicente; de 11:00 a.m. a 12:05 p.m. nuevamente en Granadillo (calle 84 con carrera 45); de 1:30 a 3:00 p.m. en La Campiña (carrera 46 con calle 85); y de 3:30 a 5:00 p.m. en la carrera 45 con calle 82, en Granadillo.

Adicionalmente, entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m. se adelantarán labores de cambio de postes en la carrera 66, entre calles 74 y 75, en el barrio La Concepción.

Cortesía Los trabajos se adelantan para mejorar la prestación del servicio de energía.

De manera paralela, técnicos intervendrán la subestación Riomar, lo que podría generar interrupciones puntuales en caso de sobrecarga en los circuitos Granadillo y Las Flores 7. Las zonas que podrían verse afectadas son: América (carreras 44 y 49C, entre calles 79 y 82), Altos del Prado (carreras 47 a 52, entre calles 79 y 84), San Vicente (calle 84, entre carreras 50 y 51B), La Floresta, El Limoncito, Villa Carolina y el sector Tres Ave Marías (calle 84, entre carreras 75 y 75C, y calles 76 a 86 entre carreras 75 y 75C).

Finalmente, en el mismo horario, se instalarán postes y redes eléctricas en las zonas rurales aledañas a la vía Usiacurí – Palmarito, desde el kilómetro 1 hasta el 6.

