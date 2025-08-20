Este viernes 22 de agosto, el Sisbén y su equipo se enfocarán en una nueva estrategia para fortalecer la transparencia, la confianza y la seguridad en la atención a la ciudadanía. Por este motivo, en la jornada de la mañana no habrá atención al público en los puntos del Sisbén en Barranquilla.

En la tarde, la atención se retomará con normalidad. Las personas con cédulas terminadas en 8 y 9, que tenían turno asignado para la mañana de ese día, serán reprogramadas de forma excepcional para el lunes 25 de agosto, junto con los ciudadanos que tienen pico y cédula 0 y 1.

Es importante reiterarle a la ciudadanía que estos ajustes responden al trabajo permanente del Distrito por brindar un servicio confiable, gratuito y seguro.