El Gobierno nacional pondrá en marcha este jueves 21 de agosto el nuevo Comando Departamental de Policía del Atlántico en el municipio de Sabanalarga. El evento contará con la presencia del ministro del Interior, Armando Benedetti; el director general de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana; el viceministro general del Interior, Jaime Berdugo; el gobernador del Atlántico, Verano de la Rosa, así como autoridades locales y departamentales.

Lea aquí: Sindicato dice que intervención de la ESE UNA por parte de Supersalud “no es una sorpresa”

En el nuevo Comando Departamental de Policía, 318 uniformados estarán encargados de coordinar la seguridad en los 18 municipios que no hacen parte del área metropolitana de Barranquilla, así como de 43 corregimientos, 40 veredas y 390 barrios, beneficiando a más de 546 mil habitantes del departamento.

Con una inversión superior a $18.999 millones, el Comando cuenta con 4.840,23 m² de área edificada y 10.332 m² de urbanismo. El nuevo comando departamental funcionará las 24 horas y concentrará todas las capacidades operativas de la Policía Nacional, incluyendo unidades como Gaula, Sijin, Grupo de Operaciones Especiales (Goes), Tránsito, Carabineros, Policía Ambiental, Patrulla Púrpura, Infancia y Adolescencia, entre otras especialidades.

Lea también: Carnaval de Barranquilla 2026 presenta su plan de descarbonización

Su ubicación estratégica en el centro del departamento permitirá ampliar la capacidad de respuesta, cobertura operativa y reducir los tiempos de atención, consolidando la presencia institucional de la policía en todo el Atlántico.

La agenda iniciará a las 9:00 a. m. con una reunión de seguridad en las instalaciones del nuevo comando. Posteriormente, a las 10:45 a. m., las autoridades se trasladarán al parque del cementerio del municipio, donde se presentarán anuncios en materia de seguridad para el Atlántico, se entregarán las conclusiones de la reunión en orden público y se dará apertura a una feria de servicios liderada por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, en beneficio de la comunidad.

A las 12:00 m., el ministro del Interior y el director general de la Policía Nacional ofrecerán una rueda de prensa para dar a conocer la apuesta estratégica de seguridad en el departamento.