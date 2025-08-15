La tarde del jueves 14 de agosto se registró en el municipio de Malambo, sector del barrio La Riviera, una emergencia sanitaria producto de un vendaval dejando damnificadas las viviendas de más de 10 familias.

El mayor Néstor Rodríguez, comandante de la Defensa Civil, dijo que desde la misma tarde que se presentó la emergencia atendieron a las familias afectadas por los fuertes vientos que acompañaron la torrencial lluvia caída sobre Barranquilla y su área metropolitana.

Archivo EL HERALDO Las precipitaciones podrían presentarse en horas de la tarde.

“Ante el incremento de las fuertes lluvias que viene presentando el Departamento del Atlántico, el Distrito de Barranquilla y su área metropolitana, desde el día de ayer venimos atendiendo una emergencia en el municipio de Malambo, especialmente en el sector del barrio La Riviera, donde más de 10 familias fueron afectadas”, señaló.

Las autoridades adelantan un censo para verificar el número exacto de los afectados por el vendaval.

El mayor Rodríguez le recomendó a la ciudadanía estar atenta a las alertas de todos los comunicados oficiales que emiten el Ideam, la Capitanía del Puerto y todas las instituciones de socorro.