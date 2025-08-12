Durante este miércoles, personal de mantenimiento de la empresa Air-e adelantará la instalación de postes en un sector el barrio Las Gaviotas, en el municipio de Soledad, por lo que se suspenderá el servicio de energía eléctrica.

Los trabajos se ejecutarán, en el sector de la carrera 34C con la calle 56A, entre las 9:10 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Por otra parte, de acuerdo con la compañía, en la carrera 1E con la calle 2, en el barrio La Rosita, en Puerto Colombia, se adecuarán redes eléctricas, en el horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Finalmente, en el sector de la carrera 13, a 300 metros del Conjunto Campestre Tierra Prometida en Sabanagrande, se realizarán maniobras eléctricas, entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde.