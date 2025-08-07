Con el fin de avanzar en los planes de mantenimiento preventivo, la empresa Air-e Intervenida, ejecutará obras eléctricas en diferentes sectores de Soledad, este viernes 8 de agosto, en sectores de los municipios de Soledad y Ponedera.

Para el caso de la calle 27C con la carrera 37A, en la urbanización El Río se cambiará un poste, entre las 9:10 de la mañana y las 4:50 de la tarde.

Adicionalmente, en la calle 27 con la carrera 37A, en el barrio Santa Inés, se adecuarán redes, en el horario de 9:20 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Para el caso del barrio La Arboleda II etapa, se realizarán maniobras en el circuito, en el sector de la carrera 30 con la calle 30, entre las 8:23 de la mañana y las 3:55 de la tarde.

Finalmente, en la calle 20 con la carrera 14, en el sector de Los Robles, en zona rural de Ponedera, se adelantarán trabajos en redes eléctricas de media tensión, entre las 7:50 de la mañana y las 4:00 de la tarde.