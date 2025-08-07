El Instituto de Tránsito y Transporte de Soledad anunció que, en conformidad con el Acuerdo Municipal 000338 de 2025, se otorgará a los ciudadanos beneficios tributarios en los intereses por mora en derechos de tránsito a quienes cancelen la totalidad de la deuda.

El director de la entidad, Santander Donado, explicó que este beneficio aplica para el pago de las vigencias fiscales correspondientes a 2024 y años anteriores.

“A través de este acuerdo aprobado por el Concejo y sancionado por la alcaldesa, se busca brindarle la oportunidad a los conductores y/o propietarios para que puedan colocarse al día con sus obligaciones accediendo a este importante descuento del 90% en los intereses por mora, cancelando antes del 30 de agosto”.

Asimismo, señaló que este importante beneficio no aplica para los deudores que tengan acuerdos de pagos vigentes, ni podrán acogerse bajo la suscripción de acuerdos de pago.

Los ciudadanos interesados podrán acercarse a las oficinas ubicadas en el centro comercial Nuestro Atlántico y Carnaval, los lunes desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en jornada continua o los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía.