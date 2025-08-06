El barrio El Bosque presentaba, durante meses, una acumulación de residuos que representaban una amenaza de salud y contaminación para toda la comunidad y el medioambiente.

Esta jornada estuvo liderada por funcionarios de la Oficina de Servicios Públicos, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Espacio Público y Control Urbano, Barranquilla Verde, la empresa de servicios públicos Triple A y Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes recolectaron, junto con la comunidad, 400 metros cúbicos de desechos.

Dentro del operativo de limpieza, se pudo evidenciar la acumulación de kilos de material de aislamiento de fibra de vidrio y pasta, lo cual se configuraba en una zona de riesgo para la salud de las familias del entorno y un riesgo ambiental.

Frente a esta situación, el Distrito llevó la jornada de recolección de residuos voluminosos al barrio, y fue la misma comunidad la que desechó muebles, escombros, repuestos de televisores y aires acondicionados, desechos de neveras y equipos refrigerantes, así como colchones, camas y podas que comúnmente muchas personas arrojan en las esquinas.

Dina Luz Pardo, jefa de la Oficina de Servicios Públicos, explicó: “Solo en este sector se recolectaron aproximadamente 400 m³ de residuos sólidos, lo equivalente a llenar un camión grande de la empresa Triple A, de 18 m³, unas 22 veces”.

La funcionaria afirmó que estos residuos, si hubieran sido mal dispuestos, habrían sido arrastrados hasta el arroyo León y otros cuerpos de agua, “contaminando nuestros barrios en esta época de lluvias. Sin embargo, hoy están dispuestos adecuadamente, con el apoyo de la comunidad que participa en esta actividad interinstitucional de la Alcaldía de Barranquilla”.

Por su parte, Dayana González, residente del sector, explicó que ella y su familia presentaron afectaciones en la salud por los olores nauseabundos, plagas, roedores e insectos. “Agradecemos a Dios y a la Alcaldía por esta jornada de limpieza, que la verdad la necesitábamos hace mucho”.

Además, durante el operativo se realizó una jornada pedagógica, en la que se explicó a los ciudadanos la importancia de disponer correctamente los residuos sólidos y de comunicarse con la empresa Triple A para la recolección de estos.