La difícil situación que viene atravesando el nuevo modelo de salud del magisterio colombiano no solo ha generado opiniones divididas entre los miembros de la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA), sino también dejó como resultado esta semana la desvinculación del dirigente sindical Alberto Ortiz Saldarriaga, quien expuso lo que sería una posible “crisis estructural” dentro del sistema.

En conversación con EL HERALDO, Ortiz Saldarriaga se mantuvo firme en su posición de que el modelo de salud de los maestros “no ha funcionado” y que hay mucho por corregir.

“La implementación de este nuevo sistema no fue fácil, muchas cosas han mejorado, pero no de manera significativa, y realmente considero que no ha funcionado, que no ha logrado estabilizarse y que tiene muchos problemas. Esto no se puede ocultar o callar, hay temas muy graves como la dispensación de medicamentos, que es el área donde hemos recibido más quejas y que sigue sin cambiar”, declaró.

El líder sindical se refirió además a su desvinculación de la ADEA tras comunicar de manera pública las fallas estructurales del nuevo modelo.

“Es una arbitrariedad y una cosa absurda, que fue liderada por gente incapaz dentro de la organización, y que además es violatoria del debido proceso, me estaré defendiendo desde el Ministerio del Trabajo porque mi salida es cuestionable todavía”, dijo.

Previamente, Ortiz se había dirigido en una carta abierta hacia el Gobierno nacional donde criticaba a la Fiduprevisora por “obstaculizar” deliberadamente el acceso a servicios médicos a los docentes y sus familias.

De esta manera, la ADEA salió en respuesta este miércoles contra las afirmaciones de Ortiz Saldarriaga y anunció su desvinculación de la organización,

“Los hechos que motivaron la decisión sobre Alberto Ortiz han afectado gravemente la institucionalidad y han puesto en riesgo la estabilidad de la organización, así como la integridad jurídica y personal de quienes ejercen el liderazgo sindical, además no están relacionados con las posturas del directivo frente al modelo de salud del Magisterio, ya que toda la Junta Directiva ha exigido el cumplimiento estricto del Acuerdo 003/2024”, se lee en el comunicado.

Sumado a esto, instó a sus afiliados a “abstenerse de hacer señalamientos sin contar con las evidencias respectivas y así evitar verse inmersos en procesos de tipo penal”.

Por otro lado, es importante resaltar que desde el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) se informó que a partir del 1 de agosto comenzará a operar una nueva red de prestación de servicios que se regirá bajo un nuevo modelo tarifario y atenderá a cerca de 800 mil afiliados del sistema.