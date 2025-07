En el marco de su plan de mantenimiento preventivo, la empresa Air-e anunció trabajos técnicos programados para este miércoles 23 de julio en el barrio Las Flores y otros sectores de Barranquilla.

Las labores implicarán breves interrupciones del servicio de energía, organizadas en distintos horarios y puntos específicos para minimizar las afectaciones a la comunidad.

En el barrio Las Flores, el cronograma de intervenciones es el siguiente:

• Calle 108 con carrera 91: de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.

• Calle 109 con carrera 93: de 9:05 a.m. a 10:05 a.m.

• Calle 109 con carrera 95: de 10:10 a.m. a 11:10 a.m.

• Calle 110 con carrera 91: de 11:15 a.m. a 12:15 p.m.

• Carrera 91 con calle 111: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

• Carrera 87 con calle 109: de 2:05 p.m. a 3:05 p.m.

• Calle 106 con carrera 90: de 3:10 p.m. a 4:15 p.m.

• Calle 107 con carrera 91: de 4:20 p.m. a 5:50 p.m.

En paralelo, también se realizarán trabajos en el barrio Carrizal, en la calle 49 con carrera 2F, entre las 9:10 a.m. y las 5:00 p.m.

Trabajos en el norte de la ciudad

Air-e también informó sobre maniobras técnicas en sectores del norte de Barranquilla, que requerirán interrupciones puntuales de energía en dos franjas horarias: de 7:30 a.m. a 8:00 a.m. y de 11:00 a.m. a 11:30 a.m.

Las zonas impactadas serán:

• Barrio América: carreras 44 a 49C, entre calles 79 y 82.

• Altos del Prado: carreras 47 a 52, entre calles 79 y 84.

• San Vicente: calle 84 entre carreras 50 y 51B.

• Santa Mónica, Altos de Riomar, Riomar y El Poblado.

Además, se advierte que, en caso de sobrecarga del sistema, podrían presentarse interrupciones adicionales entre 8:00 a.m. y 11:00 a.m. en sectores como:

• Carreras 44 a 49C, entre calles 79 y 82.

• Carreras 47 a 52, entre calles 79 y 84.

• Calle 84 entre carreras 50 y 51B.

• Carreras 54 a 64 con calles 84 y 86.

• Carrera 57 entre calles 86 y 90.

Air-e recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias y agradeció la comprensión de la ciudadanía por las incomodidades temporales generadas por estas obras, que tienen como objetivo mejorar la continuidad y calidad del servicio eléctrico en la ciudad.