Este miércoles 16 de julio, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, advirtió que las hidroeléctricas siguen cobrando precios elevados a los usuarios, aún teniendo en cuenta que los embalses están llenos y, por ende, el costo debería ser cercano a los cero pesos.

Le puede interesar: Procuraduría solicita informe detallado sobre modificación de estatutos a Consejo Superior de Uniatlántico

“Las tarifas de la energía están bajando y vamos a tomar las medidas que en esta dirección correspondan. Estamos viendo, por ejemplo, una cantidad de agua, las generadoras dicen que la electricidad baja gracias a que hay mucha agua, pues cuando hay mucha agua no deberíamos estar pagando el Cargo por Confiabilidad”, aseguró el ministro Palma.

Según el titular de cartera, las centrales generadoras están cobrando entre 400 y 800 pesos el kilovatio por hora (kWh) a los usuarios.

“Cuando hay mucha agua el precio de la energía, en ciertos días, no puede valer 400 pesos, 500, ni mucho menos 800 pesos, el kilovatio hora. Hay unas imperfecciones del mercado, en contra de los intereses de los usuarios que tenemos que corregir”, sostuvo.

Cabe resaltar que en el 2024, los usuarios pagaron $6.1 billones a 24 empresas que reciben remuneración del Cargo por Confiabilidad, que tiene como objetivo asegurar el suministro continuo de energía en tiempos de escasez o sequía. El 65% de los ingresos, cerca de $3.9 billones, está concentrado en cinco (5) empresas.

Propulsar la minería segura

En medio de su agenda de trabajo en el municipio de Marmato, Caldas, el ministro firmó un memorando de entendimiento para avanzar en la formalización minera y la articulación en favor de la legalidad, la vida y el desarrollo económico con responsabilidad social y ambiental.

Además: Sacos de arena para la erosión costera generan contaminación plástica en playas, según reciente estudio

“Este memorando que hoy estamos firmando, que es el inicio y que es la ruta hacia una minería formal, justa y diga a para los y las trabajadoras, es lo que necesita este país, pero esta ruta que estamos trazando hoy no se va a poder materializar si el pueblo no está organizado, porque la política no es más sino también el arte de transformar la vida de la comunidad”, aseveró el jefe de la cartera.

Finalmente, el alto funcionario también anunció que se ha presentado un decreto para la creación del Sistema Nacional de Seguridad Minera, con el que se busca proteger el bienestar y los derechos de las y los trabajadores.