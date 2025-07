La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) le solicitó al Gobierno nacional revisar de fondo la medida que modifica parcialmente el precio de escasez.

De acuerdo con Sandra Fonseca, directora ejecutiva de Asoenergía, la medida está causando distorsiones en los precios y limitaciones en las ofertas de los contratos bilaterales que ofertan los comercializadores.

Explicó que los generadores que comercializan su energía a través de estos contratos enfrentan ingresos netos variables por la energía contratada en función de la nueva variable de ajuste de Precio de Transacción en Bolsa (PTB), causando incertidumbre en la oferta y la demanda, introduciendo un riesgo y una condición variable no fácilmente proyectable en los precios de contratos, alejándose de la concepción fundamental del mercado donde los contratos eliminan el riesgo de mercado para las partes durante su vigencia.

“El país enfrenta una condición energética crítica, escasez de energía firme asociada a retrasos en la expansión, precios elevados de bolsa de energía por falta de competencia y eficiencia, lo que está exponiendo al límite las bases del modelo de eficiencia en el corazón de la formación de precios del mismo”, indicó la líder gremial.

Asimismo, manifestó que esta situación ha generado que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el Ministerio de Minas y Energía (MME) tomen medidas buscando bajar las tarifas. En este sentido, se expidieron las Resoluciones Creg 101 066 de 2024 y 101 069 de 2025, que modifican parcialmente el precio de escasez y adicionan una fórmula de ajuste sobre el precio que se remunera a las empresas generadoras de energía.

No solo se modifica el precio que se paga por la energía transada en la bolsa, sino que también se modifica de manera dinámica la señal de precios, los ingresos y los costos para los usuarios de los contratos a futuro.

Advirtió que, al no adoptar medidas estructurales, transversales al funcionamiento de todo el mercado, se está distorsionando no solo la bolsa, los contratos y el esquema de confiabilidad, sino la expansión y la estabilidad financiera del mercado.

“Asoenergía ha advertido que intervenciones parciales desestabilizan las señales, y han aumentado el riesgo, generando el efecto contrario en los precios sin solucionar el problema fundamental. Bajo estas condiciones, Asoenergía solicita que las medidas de las Resoluciones Creg 101 066 y 101 069 sean revisadas de fondo”.

Fonseca detalló que Asoenergía, desde febrero de 2023 y noviembre del 2023, ha planteado que el mercado de corto plazo debe ser despejado con un Costo Marginal basado en declaraciones de costos de los agentes de generación, preservando las rentas infra marginales necesarias para la expansión y eliminando el incentivo a distorsiones de oferta por escasez de generación eficiente en todas las horas del despacho.

“Esta señal debe mantenerse mientras se logra nueva generación eficiente y bajo unos parámetros de reserva óptima, que permitan volver a las condiciones de mercado previas. Esta formación de precios para liquidación con Costo Marginal como reemplazo temporal del Precio Marginal de bolsa formado por ofertas es viable y puede realizarse bajo el marco legal vigente, con la ventaja de que abre una real competencia entre los generadores porque valora adecuadamente el embalse de cada planta de manera individual y efectiva”, sostuvo.

Como segundo, la solución regulatoria podría definir un precio máximo de bolsa por debajo del costo de racionamiento, como se ha realizado en ocasiones anteriores por parte del regulador, que limite el poder del control de mercado por escasez en la oferta, sin que con esto se interfiera en los precios de los contratos bilaterales. Así, se podría, en términos de precio, estar cumpliendo con una condición más estricta que el mismo tope del precio de escasez, generando eficiencia y estabilidad en materia de tarifas y entre las partes.

Finalmente, una tercera vía adicional podría ser sustraer de la formación de costos marginales o precios marginales las centrales ineficientes operadas a combustibles líquidos, para que sean remuneradas a costo, sin que generen picos de precios altos en el mercado de corto plazo, y sean reemplazadas paulatinamente con el ingreso de nueva generación eficiente según su disponibilidad y firmeza.

Sandra Fonseca destaca que “las medidas tomadas hasta el momento, además de ser contraproducentes, parciales y que distorsionan las señales de precios, están llevando a poner en riesgo la contratación estable, la expansión eficiente, y contribuyen al incremento constante del componente de restricciones en la tarifa”.

Al respecto se reafirma la propuesta vertebral de que el costo de las restricciones derivadas del no cumplimiento de los cronogramas y de los retrasos en las fechas de puesta en operación de los proyectos de expansión en generación, transmisión y distribución, debe ser cargado y cobrado a los inversionistas que no cumplan con su desarrollo de manera oportuna; y no a la demanda. Esta solución inaplazable podría sincerar los verdaderos costos y tiempos de la expansión de energía eléctrica en el país.

Todas estas medidas deberían ser adoptadas de manera expedita y evitar continuar con el rezago de decisiones que perpetúan los efectos negativos en los usuarios por falta de oportunidad en las decisiones regulatorias, de planeación y de control. Mientras no se logre eliminar la estrechez que se tiene entre la cadena de oferta de energía y la demanda, los esfuerzos en controlar el impacto tarifario serán prácticamente en vano.

La dirigente gremial destacó que “Asoenergía y sus empresas agremiadas han propuesto medidas consistentes, integrales y estables que beneficien a los usuarios”, y reiteró que mantienen su disposición en la búsqueda de acciones conjuntas que permitan aportar a la competitividad del sector energético, beneficiando al país, su industria y especialmente a los usuarios finales”, puntualizó.