“No lo vamos a permitir”, así se pronunció Ramón Dávila, gerente general de Gases del Caribe, frente a la posibilidad de que se apruebe la llamada estampilla nacional, que busca unificar las tarifas de transporte de gas en Colombia, eliminando los esquemas diferenciados por región.

Lea aquí: Anuncian cierre total de la carrera 52 por canalización del arroyo de la 85 desde este miércoles

Esta propuesta, que avanza en el Congreso, ha sido rechazada por distintos gremios económicos de la región Caribe, quienes advierten que generaría un aumento en los costos del servicio de gas natural para los hogares y el sector industrial.

Dávila fue enfático al manifestar su rechazo: “No aceptamos la estampilla nacional porque es un exabrupto castigar a los usuarios de la Costa Atlántica para promediar y beneficiar a los usuarios del interior del país. Estoy seguro de que si hubiera sido al revés —si los campos aquí estuvieran secos y los de allá produciendo— nos habrían puesto a pagar seis dólares, mientras ellos seguirían pagando uno. Pero ahora que es al contrario, quieren promediar, y no estamos de acuerdo”, afirmó.

Lea también: La competitividad ha mejorado gracias a la sinergia entre sector público, privado y la academia: Verano

Dávila participó este miércoles en el conversatorio de ExproProbarranquilla ‘Potencial energético del Caribe: Entre la transición y la acción’, junto a Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, y Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).

Durante su intervención explicó que la tarifa promedio de transporte de gas en la Costa Caribe pasaría de 1,54 USD/kpc a 2,70 USD/kpc, lo que representaría un alza del 76%. En contraste, en el interior del país, la tarifa promedio disminuiría de 5,46 USD/kpc a 2,70 USD/kpc, es decir, una reducción del 50%.

El directivo cuestionó además el estudio realizado por la Universidad de los Andes sobre esta integración tarifaria, al señalar que “carece de profundidad, no diseña escenarios ni modela sensibilidades”. Aseguró también que no se han considerado los cambios regulatorios que esta estampilla o unificación tarifaria requeriría, recordando que la regulación vigente no está diseñada para integrar la infraestructura de transporte de gas a nivel nacional en su totalidad.

Además: “Que pague el 12.5 % y nos sentamos a negociar”: Andeg a propuesta de Air-e para saldar deuda

“A nuestros usuarios, especialmente al sector industrial, ya les hemos explicado la situación que estamos viviendo, y aunque se ha incrementado el precio, hoy por hoy podemos decir que seguimos teniendo el gas más económico del país en la Costa Atlántica”, concluyó.