Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), dijo este miércoles durante el evento ExpoProBarranquilla que la propuesta que le hizo la comercializadora Air-e a las empresas generadoras de energía no recoge la preocupación que tiene el sector.

“La propuesta de Air-e no soluciona ese problema. Hasta donde tenemos entendido, lo que le hicieron llegar a las empresas fue: déjeme, yo le pago un 12,5 % aproximadamente del capital, de esos 1,5 billones de pesos que ya adeuda la empresa al sistema eléctrico, y el resto deme un año de gracia y, adicionalmente, difiéramelo a 10 años. Entonces, eso claramente no me da caja”, afirmó Castañeda.

En ese sentido, explicó que la contrapropuesta de las empresas es que paguen ese 12,5 %, que es lo que tienen disponible en caja, y sentarse el próximo mes para estructurar un “buen acuerdo, algo que les sirva a los dos. Eso lo recibimos como una intención de la empresa de tratar de solucionar el problema y de llegar a un acuerdo”.

Castañeda indicó que esta propuesta de Air-e surge porque les llegó el recurso de los subsidios que el Gobierno desembolsó. Sin embargo, criticó la falta de compromiso del Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos.

“La empresa no está teniendo un peso adicional a lo que le está llegando por pago de subsidios y por el recaudo del día a día. Y sin que el Gobierno se meta la mano al bolsillo, a través de la Superintendencia y del Fondo Empresarial, para empezar una solución estructural, no va a haber salida. Esa es la preocupación que tenemos”, expresó.

El líder gremial cuestionó al Gobierno porque no le ha dado claridad al sector sobre los recursos que permitirán a las comercializadoras pagar la deuda con los generadores de energía.

Puso de presente de que el Ministerio de Hacienda y el de Minas deberían coordinar cuáles son los recursos disponibles para asignar dinero al Fondo Empresarial, de modo que la empresa pueda recibir esos recursos.

Castañeda afirmó que la preocupación es que, en algún momento, la empresa no pueda seguir honrando sus obligaciones y la deuda siga creciendo.

“Ese es el problema: la bola sigue creciendo y nadie pone la cara. El responsable es la Superintendencia de Servicios Públicos, y no aparece”, recalcó.

Recordó que en septiembre de 2024, la Superservicios intervino a Air-e, que en ese momento ya le debía a los generadores cerca de 500 mil millones de pesos. Hoy —ocho meses después— la deuda supera los 1,5 billones de pesos.

“Entonces, eso no tiene sentido. Si intervengo una empresa, es porque quiero solucionar el problema financiero, porque tengo un plan de acción. Y hasta el momento, ese plan no se ve. El superintendente no aparece, no pone la cara, no dice qué quiere hacer ni cuáles son las condiciones bajo las cuales se va a solucionar el problema de la empresa. Eso sí nos preocupa”, puntualizó.