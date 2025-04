“El Gobierno nacional tenía conocimiento sobre el déficit de gas en Colombia”. Esa fue la aseveración que hizo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, durante su intervención en el panel ‘Visión de las ciudades energéticas: innovación colaboración y Desarrollo’, en el marco del Congreso de Naturgas 2025.

“El año pasado, Naturgas y muchos actores del sistema, como EPM, advirtieron sobre la inminencia que había sobre el déficit frente al tema de gas en Colombia, pero el Gobierno lo negó y dijeron que era pánico económico. Que eso era generar pánico económico”, sostuvo el mandatario de los paisas.

En ese sentido, recalcó que era una advertencia seria que hoy se materializa con un déficit de 7.5 % y que para el 2026 será del 16%.

Por ese motivo, el mandatario le hizo un llamado urgente al Gobierno nacional de reconocer que esta es una crisis anunciada. Indicó, además, que esto “parece más una crisis autogenerada; quién sabe con qué propósito”.

Habló también sobre la necesidad de acelerar los procesos de exploración y explotación de gas: “Aquí nos enfrentamos frente a un dogmatismo ideológico que se está llevando el país por delante”.

Asimismo, dijo que se requieren empresas fuertes y respetar la institucionalidad.

“Es increíble que hoy nos estemos acostumbrados a las amenazas de un presidente y un Gobierno nacional. Yo lo he dicho en varios foros. Yo estaba acostumbrado como alcalde que me amenazaran todas las organizaciones criminales, no el presidente”, expuso.

El mandatario finalmente dijo que ya se ha aguantado mucho: “El país aguanta cuatro años de desastre, pero no aguanta ocho”.