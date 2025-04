El pasado viernes 4 de abril, por diferentes redes sociales se alertó de la complicada situación del nuevo hospital Juan Domínguez Romero de Soledad, que al parecer había tenido que trasladar a varios pacientes debido a la renuncia masiva de varios profesionales de la medicina, quienes decidieron no asistir más a trabajar debido al incumplimiento por parte de la administración de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), la empresa social del estado que administra la red pública de hospitales del departamento, la cual adeuda varios meses a sus trabajadores contratados por prestación de servicios (OPS), quienes conforman la mayoría de los empleados de la empresa.

Ante ese panorama, EL HERALDO visitó ayer el centro asistencias y pudo constatar que, aunque cuenta con una moderna y amplia infraestructura, sus pasillos se encuentran solos, se ve poca afluencia de usuarios y también muy poca planta de personal de atención.

Salida de personal

Edgardo Cera, directivo sindical de Sintrauna, el sindicato que agrupa a los trabajadores de la ESE UNA, expresó que en efecto el personal se ha ido retirando de labores, ante la deuda que sostienen con ellos.

“Hay algunos servicios prácticamente que no se están prestando. El paciente llega y si amerita el traslado pues se remite a la alta complejidad. Las especialidades que no se están brindando son ginecología y pediatría. Este es un hospital que en este momento no está siendo demandado por la comunidad, porque existe esa voz a voz de que están atendiendo mal, que no hay médicos”, indicó Cera.

El directivo sindical ahondó en el circulo vicioso que enfrenta la entidad, que no factura lo suficiente para mantenerse a flote.

Al haber poco personal, se atiende menos, y si no se vende el suficiente servicio por consiguiente se factura menos y lo que se recauda alcanza para muy poco.

“Lo que tenemos que ver aquí es que la mayoría del personal que tiene una relación directa con el paciente es un personal que es contratista (OPS), y ese es el personal al que se le adeuda hoy tres, cuatro, hasta cinco meses. Entonces ya ese es un personal que dice que ya no da más, que ellos también son padres de familia, que ellos trabajan por un salario y que ya hasta ahí prestan su servicio”, indicó.

Al 50 % de capacidad

Este medio pudo conversar también con el doctor Gustavo José Crespo Polo, director del Hospital Juan Domínguez Romero, quien confirmó que se han tenido que cerrar servicios por la falta de manos, operando a la mitad de capacidad, por la alta rotación en el personal no solo por la falta de pago, sino por las condiciones de seguridad que afrontan usuarios y trabajadores.

“Desde diciembre aproximadamente hubo un grupo de médicos que decidieron retirarse de la atención y por consiguiente comencé a presentar un bajón en la planta de personal. Y eso representó un porcentaje importante de médicos que se fueron para otra empresa. Primero, hay un problema de seguridad en el sector. Tenemos la mejor infraestructura de toda la ESE UNA, pero también tenemos los problemas de seguridad en todo el sector. Llegan los médicos y cuando ven la primera oportunidad se retiran”, lamentó.

Faltan manos

En ese sentido, señaló que necesitan al menos ocho médicos para poder trabajar a toda la capacidad.

“Creo que es la sede en que es más difícil trabajar, por lo que te venía diciendo, porque en todas las sedes el pago está en el mismo tiempo. Ante esa situación ha sido difícil la prestación del servicio. Estamos trabajando al 50 % de la capacidad. Mínimo necesitamos ocho médicos. Con ocho médicos generales, estén en la absoluta seguridad de que yo mueva este hospital”.

En cuanto a los servicios cerrados, admitió que hay dos especialidades en las que están trasladando pacientes.

“No podía tener dos pabellones abiertos, entonces simplemente ubiqué todos los pacientes en un pabellón y los que me quedaron hubo facilidad de traslado hacia la sede de alta complejidad. La urgencia sí está abierta, tengo servicio de medicina interna y cirugía. Y tenemos la consulta externa. Con respecto a maternidad y pediatría nosotros tenemos el de alta complejidad y el hospital Niño Jesús, que es el pediátrico y hacía allá hacemos los traslados”, cerró.