Migración Colombia entregará desde este lunes 7 de abril hasta el miércoles 9 los permisos de protección temporal a migrantes venezolanos en la ciudad.

Lea aquí: El impulso de la zona portuaria para el progreso de la Arenosa

La distribución tendrá lugar en las instalaciones del Estadio Édgar Rentería, en un horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. Paralelamente, se llevará a cabo una feria de servicios destinada a quienes ya poseen el PPT.

Esta iniciativa hace parte del programa denominado “Acciones comunitarias para garantizar la protección, la inserción sociolaboral y la efectividad de derechos de la población migrante venezolana en Colombia”, que busca mejorar las condiciones de vida de esta comunidad.

¿Qué son los PPT?

Los PPT permiten a los migrantes acceder a servicios esenciales como salud, educación, bancarización, Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) y empleabilidad.

Lea también: Conservar ecosistemas, la clave para el progreso ambiental

Estos documentos, además, obedecen a la implementación del Estatuto de Protección Temporal que el Gobierno estableció para esta población.

“Se busca que estos servicios garanticen los derechos de la población migrante venezolana. En ese sentido, Migración Colombia, como autoridad migratoria, debe desarrollar estas políticas establecidas en nuestro Plan Nacional de Desarrollo y garantizar su cumplimiento”, manifestó a EL HERALDO la directora de Migración Colombia, Martha Hernández.

Requisitos de asistencia

La invitación a la feria va destinada a los venezolanos que recibieron un correo electrónico o llamada de Migración; sin embargo, los que aún no cuentan con los PPT, en este espacio podrán evaluar si existe alguna alternativa para regularizar su situación.

En caso de que asista, deberá llevar un documento de identificación, pasaporte válido o una cédula que valide su identidad, para agilizar el proceso de entrega del Permiso de Protección Temporal.

Además: La consolidación como un referente regional en atención en salud

Cabe resaltar que estas actividades cuentan con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Por otro lado, las personas que ya tengan su documento podrán participar en una feria de servicios que se realizará con el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico.

“En esta feria de servicios, que cuenta con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), podrán participar quienes ya tengan el permiso o estén en proceso de recibirlo. Además, estarán presentes entidades como el Sena, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud de Barranquilla, la Secretaría de Educación y representantes del sistema bancario”, explicó la funcionaria.

Panorama de migrantes

De acuerdo con la encargada, en Colombia hay aproximadamente 2.8 millones de migrantes venezolanos. De ellos, más de 2 millones están regularizados. A su vez, más de 1.9 millones han obtenido un PPT, lo que les ha permitido acceder a los beneficios mencionados.

Adicionalmente, 300.000 ciudadanos venezolanos están en proceso de regularización, y hay cerca de 450.000 en situación irregular, es decir, que no están registrados en el sistema de Migración Colombia.

“Situación irregular se refiere a ciudadanos venezolanos que ingresaron al país y no se reportaron en el sistema. Aunque tenemos información parcial de algunos de ellos, no accedieron al sistema de manera oportuna o no han sido beneficiarios del Permiso Especial de Permanencia”, amplió la directora.

Para esta jornada, la entidad espera recibir a 186.000 migrantes en la feria de servicios, la gran mayoría de los cuales residen en Barranquilla.

“Actualmente, 129.000 personas en el Atlántico ya tienen su Permiso de Protección Temporal, y queremos que se acerquen a la feria para acceder a estas oportunidades”, expresó la funcionaria.

Y finalizó: “También buscamos que quienes aún no tienen su permiso lo reclamen, ya que es la llave para acceder a estos servicios”.