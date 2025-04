José Camilo Manzur, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), aseguró este jueves durante su intervención en el foro ‘Riesgos en las tarifas de energía y gas por no pago de subsidios’, organizado por la Contraloría General de la República, que la deuda del Gobierno con el sector energético pasó de $7.4 a $7.6 billones a corte del 31 de marzo.

De esta cifra, el 50 % es deuda pública del orden nacional y regional. Además, afirmó Manzur, que de los $7.6 billones, el 33 % se lo deben a la empresa comercializadora Afinia, filial del grupo EPM que opera en cuatro departamentos de la región Caribe.

En medio de su intervención, el líder gremial cuestionó la falta de compromiso por parte de los gobiernos anteriores y del actual en la búsqueda de una solución. “El apagón financiero no es una alerta, es casi que una realidad. No pagar, apaga. El llamado más urgente que nosotros hacemos es que el Gobierno nacional pague a las empresas los recursos de subsidios”.

El líder gremial también expuso el impacto que, por falta de recursos para financiar los subsidios, se podría generar en las regiones. Solo en el departamento del Chocó el incremento de la factura podría alcanzar el 140 %, mientras que en la región Caribe se estima que es cercana al 100 %.

Explicó que, por esta situación, algunas empresas del sector energético han considerado dejar de asumir esta carga y exigirle al Gobierno que cumpla con la responsabilidad legal y constitucional en la asignación de fondos.

“Nosotros somos solo un vehículo para aportar los recursos. Lo hemos hecho toda la vida, lo queremos hacer, pero con recursos que tenemos: 7.6 billones en la calle, que representan más de dos años de ingresos brutos. Es muy difícil”, expresó Manzur.

Gobierno debe dar soluciones

Por su parte, el senador del partido de la U, José Name Cardozo, dijo durante su intervención que el problema de los subsidios ha estado latente en todos los gobiernos, pero que, a diferencia del actual Gobierno, los anteriores daban soluciones y afrontaban la crisis.

“Siempre en los gobiernos anteriores no había plata para pagar los subsidios, pero se presupuestaba parte de los subsidios y después hacíamos una adición presupuestal y más o menos salíamos adelante, pero en este Gobierno no ha sido así”, señaló.

El senador cuestionó la situación que atraviesa la empresa Air-e luego de su intervención.

“Fue intervenida para mejorar, pero hoy el superintendente tiene como política no pagar lo que debe la empresa. No les ha pagado a los generadores térmicos. Cuando los generadores térmicos estén totalmente ahogados, el problema no será de La Guajira, Magdalena y Atlántico; el problema va a ser de todos los colombianos”.

Advirtió que, sin el desembolso de los recursos a las térmicas, existe el riesgo de que, con la llegada del verano, el país no cuente con el “seguro eléctrico” que estas garantizan y que ha demostrado su efectividad. “No hemos tenido un apagón desde el gobierno de César Gaviria”, enfatizó.

Por otro lado, dijo que, pese a que en su parecer los subsidios “convierten al ser humano en perezoso”, estos se tienen que seguir entregando durante un tiempo más en el país mientras se van buscando otras soluciones. Sin embargo, advirtió que, según Planeación Nacional, se están otorgando subsidios a colombianos que no lo merecen.