La situación del sistema de salud en el país se torna más compleja y cada día se escribe un nuevo capítulo. Este martes, la novedad fue la medida cautelar impuesta por la Superintendencia de Salud al gestor farmacéutico Audifarma, debido a la falta de entrega de medicamentos a los usuarios de la Nueva EPS.

Se trata de la segunda medida que se adopta en contra de dicha empresa en menos de un mes, tal como lo sostuvo la Supersalud a través de un comunicado de prensa, en la cual explicó los motivos de dicha decisión.

“La medida se tomó luego de múltiples situaciones que se vienen presentando con este gestor, entre las cuales se encuentra un completo desabastecimiento de medicamentos en algunos puntos de dispensación. Se identificó un notorio desabastecimiento de inventario de medicamentos en las estanterías, algunos de ellos tan básicos como el Acetaminofén, como otros de alto costo”, reseñó la entidad.

Según se advirtió, esta podría ser una situación que se estaría presentando nacionalmente, también en Barranquilla y su área metropolitana, donde el desabastecimiento y la falta de entrega de medicinas se han vuelto “el pan de cada día”.

Pacientes afectados

Carlos Castillo, uno de los usuarios que debe reclamar sus medicamentos, está en condición de discapacidad, por lo cual debe trasladarse en taxi desde Soledad hasta el norte de Barranquilla, gastando en promedio 30 mil pesos por trayecto, para darse con la “amarga sorpresa” que hay cosas que no le entregan y quedan pendientes.

“Yo estoy diagnosticado con una inflamación medular transversa. Me provoca muchos calambres, permanentemente, dolores. De pecho para abajo no siento. En la entrega de medicamentos hay muchos pendientes, como la crema que me mandan para usar pañal, me debían hasta el mes pasado cuatro entregas. Me ha tocado comprarla, vale entre 25 y 30 mil pesos, estoy gastando más en transporte que en el valor del medicamento”, se quejó al contarle su padecimiento a EL HERALDO.

Otros usuarios que se encontraban en el mismo punto de atención hicieron eco de la situación, manifestando que le hacen falta entrega de medicamentos para enfermedades como la diabetes o la hipertensión, haciendo énfasis que la desmejora en las entregas fue algo que se ha presentado en los meses más recientes.

Gunther Rueber también explicó que desde el pasado mes de diciembre no ha podido recibir a tiempo la medicación para la dolencia de columna la cual sufre.

“Me están debiendo tres medicamentos. A mi señora también, eso es para la artrosis que tenemos. También me deben el medicamento de la hipertensión, me entregaron la de los dos meses pasados, pero la de este mes todavía no han llegado. Acá dicen que la otra semana, pero siempre dicen así y no aparece el medicamento. Esto se ha vuelto así en los meses recientes. Antes me lo llevaban a la casa, pero ahora tengo dos meses que me toca venir por las cosas”, comentó.

Ante ese panorama, han realizado un llamado para la intervención de los órganos de control y del Estado, teniendo en cuenta que ellos también se han visto afectados en su derecho a recibir una buena atención.

En tanto, seguirán asistiendo cada semana a la cita en los diferentes puntos de atención, a la espera de que por fin lleguen las medicinas que tanto les hacen falta para poder combatir las diferentes dolencias y enfermedades que los aquejan.