Un nutrido grupo de docentes pertenecientes a la Asociación de Educadores del Atlántico (Adea) adelantan un plantón la tarde de este jueves 6 de marzo frente a la sede de la Gobernación del Atlántico, en el centro de Barranquilla, ante lo que ellos denuncian es la falta de resultados de las autoridades en el esclarecimiento de varios hechos delictivos.

Le puede interesar: Con la caminata ecológica ‘CorrEco’, Distrito conmemora Día Internacional de la Mujer

Según los docentes, han sido varios los hechos violentos los que han sufrido en el último tiempo, pero el más reciente, en Sabanalarga, donde el profesor Jorge Luis Terán Castillo fue ultimado con arma de fuego, fue lo que le les hizo convocar inicialmente a un paro de 24 horas, para adelantar el plantón a la espera de ser atendidos por el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, y exigirle la realización de un consejo de seguridad de alto nivel para tratar el tema.

“Exigimos resultados frente a la individualización, captura y judicialización de los autores del homicidio de nuestro compañero profesor Jorge Luis Terán Castillo. Hace una semana la Policía nos dijo que ya habían identificado con cámaras a los responsables, y todavía no se han presentado resultados. Prácticamente, cada tres meses hemos tenido atentados contra la vida de nuestros compañeros, no podemos permitir que está situación siga así”, expresó Carlos Noriega Pertuz, presidente de la Adea.

Es más, como lo habían anunciado al realizar la convocatoria, señalaron que sí para la próxima semana no hay resultados, se irán a paro departamental indefinido.

Lea también: Adea advierte que de no haber resultados en investigaciones por crimen de docente en Sabanalarga, habrá paro indefinido

“La inseguridad en el Atlántico está creciendo y la percepción de seguridad en el departamento cada día va disminuyendo. Vamos a seguir insistiendo, y por eso hemos dicho que sí en ocho días no hay resultados, no veremos un parto indefinido. La muerte del compañero no puede quedar impune. No queremos que se convierta en una cifra en la impunidad”, agregó.

La jornada avanza desde las 2:00 de la tarde, con música y arenga, con la presencia de los educadores sobre la vía, cortando el paso vehicular.

Los profesores esperan pasar al despacho del Gobernador para dar cierre a la jornada.