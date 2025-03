Un equipo especializado de la empresa Air-e realizará este miércoles 5 de marzo en horas de la madrugada labores de lavado preventivo de equipos al interior de la subestación Silencio.

Para adelantar estas maniobras será necesario la suspensión del servicio de energía en algunos sectores de la ciudad.

En el circuito Silencio 5, se suspenderá el servicio de 4:30 a.m., a 5:00 a.m., y de 6:00 a.m., a 6:30 a.m., en los sectores: El Edén, El Pueblo, El Silencio, La Pradera, Las Estrellas, Los Ángeles 2 y 3, Los Olivos, urbanización Prados del Edén, Villa del Rosario y Bernardo Hoyos.

Circuito Florida, de 5:00 a.m., a 5:30 a.m., y de 6:00 a.m., a 6:30 a.m., en los sectores: Ciudad Jardín, Las Colinas, Las Terrazas, Los Jobos, Los Nogales, Mercedes Sur, Nuevo Horizonte y Villa del Rosario.

Mientras tanto, por condiciones operativas y en caso de requerirse se presentarían interrupciones por riesgo de sobrecarga, en los siguientes circuitos para facilitar los trabajos en la subestación Silencio:

Circuito Silencio 5, de 5:00 a.m., a 6:00 a.m., en los sectores: El Edén, El Pueblo, El Silencio, La Pradera, Las Estrellas, Los Ángeles 2 y 3, Los Olivos, urbanización Prados del Edén, Villa del Rosario y Bernardo Hoyos.

Circuito Silencio 10, de 5:00 a.m., a 6:00 a.m., en los sectores: Boston, Colombia, El Prado, Delicias, Olaya, Olivos, vía Pelayo.

Circuito San Felipe, de 5:00 a.m., a 6:00 a.m., en los sectores: El Edén, El Edén 2000, La Paz, Las Terrazas, Los Olivos, Los Olivos 1, Me Quejo, Por Fin, urbanización Kalamary, vía a Cartagena y Villa del Rosario.

Circuito Jardín, de 5:00 a.m., a 6:00 a.m., en los sectores: América, Betania, Colombia, El Porvenir, Las Mercedes y Los Jobos.

Finalmente, en la calle 8 con la carrera 13, en Sabanilla, en Puerto Colombia, se ejecutarán trabajos para el cambio de un poste y un transformador, en el horario de 7:30 de la mañana 6:00 de la tarde.