Es Domingo de Carnaval, un día para disfrutar al máximo en Baila la Calle, donde los amantes de la buena música deben llegar para disfrutar de la maratón musical más larga de Colombia, el Festival de Orquestas.

Este 2025, cuando se conmemoran 55 años del certamen, tiene una gran novedad y es que solo habrá un Congo de Oro. Carnaval de Barranquilla anunció que en esta edición de la competencia musical más importante de la Fiesta, los artistas y agrupaciones participantes disputarán todos contra todos.

Hasta la fecha han confirmado su participación: Ana del Castillo, Chatela, Luifer Cuello, Dragón y Caballero, Criss Y Ronny, Oscar Prince, La Banda Del 5, Charanga Del Sur, Danny Daniel, Bazurto All Stars, Cali Flow Latino, Mc Car, Jader Tremendo, Haffit David, Byordy, Profeta y Perlaak, Keivyn C, Samuel Morales, Julio Rojas y Zaider; junto a los ganadores de la Noche de Orquestas: Abel Cantillo, Warundaimo, Luismi Yanes, Mirian Negrete y La Máxima orquesta y la dinastía Valdez.

Un jurado de amplia trayectoria será el encargado de evaluar las presentaciones de los participantes y elegir al ganador de la justa musical; conformado por: los artistas y cantantes: Adriana Lucía e Iván Calderón; junto a los reconocidos músicos, compositores y productores: Diego Galé, Francisco Zumaqué y Robert Taylor.

“El que gane este Congo de Oro va a quedar en la historia porque se estará imponiendo ante artistas de su mismo género y ante los demás”, dijo Fausto Chatela, que ha ganado en categorías como Tropical y Vallenato.

El público participa

Este año como novedad, Carnaval S.A.S. ha informado que el público también tendrá la oportunidad de premiar a su artista o agrupación favorita, con un Congo de Platino, entregado al más ovacionado.

Los asistentes a Baila la Calle también podrán disfrutar de un homenaje musical a los artistas vallenatos que partieron en 2024; así Carnaval de Barranquilla y Organización Radial Olímpica alista un gran tributo a los maestros de la música colombiana: Egidio Cuadrado, Luis Egurrola, Omar Geles y Ramiro Colmenares.

Además habrá un reconocimiento especial para Mr. Black.