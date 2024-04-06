Desde la Institución Educativa Juan José Nieto, la Secretaría de Gestión Social de Baranoa, a través de la Consejería para la Educación, comenzó con la ruta por la convivencia escolar en los centros educativos del casco urbano y en los corregimientos del territorio.

La estrategia consistió en seleccionar a un grupo de estudiantes para desempeñar el rol de conciliador mediante la identificación de las problemáticas en las aulas de clase y la implementación de una resolución pacífica para los conflictos.

'Con los rectores hablamos para identificar las problemáticas que se presentan en determinados salones de clases, así iniciamos esta ruta por la convivencia en las sedes principales de las instituciones educativas', dijo la Consejera para la Educación, Enith Varela.

Asimismo, Varela resaltó la importancia de estas estrategias para cultivar un ambiente de convivencia saludable en las escuelas, enseñando a los alumnos a identificar y resolver conflictos de manera pacífica.

Por otro lado, los estudiantes escogidos como conciliadores recibirán capacitación en temas como el diálogo, la identificación de problemas, resolución de conflictos, valores, deberes y derechos, con el propósito de mediar en situaciones tanto dentro como fuera de las aulas.

